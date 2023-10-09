Парламент Румынии рассматривает законопроект об обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости

Парламент Румынии рассматривает законопроект, содержащий меры по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости Румынии.
Некоторые из основных налоговых мер включают новые налоги с оборота в размере 1% для компаний и банков и новую двухставочную систему для микропредприятий.
Законопроект также включает ряд мер по НДС, в том числе:
· школьные учебники, книги, газеты и журналы;
· доступ к замкам, музеям, мемориальным домам, историческим памятникам, зоопаркам, паркам развлечений и другим местам отдыха; и
· тепловая энергия и дрова;
· социального жилья;
· сертифицированные качественные продукты питания; и
· фотоэлектрические панели, тепловые солнечные панели, тепловые насосы и другие высокоэффективные системы отопления;
Законопроект вступит в силу после того, как он будет одобрен обеими палатами парламента, подписан президентом и опубликован в Официальном вестнике.
По материалам orbitax.com
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