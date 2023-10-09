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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Парламент Румынии рассматривает законопроект об обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости

Парламент Румынии рассматривает законопроект, содержащий меры по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости Румынии.

Ксения Шилкина
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Некоторые из основных налоговых мер включают новые налоги с оборота в размере 1% для компаний и банков и новую двухставочную систему для микропредприятий.

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Законопроект также включает ряд мер по НДС, в том числе:

  • Продление действия пониженной ставки НДС 5% на поставки:

· школьные учебники, книги, газеты и журналы;

· доступ к замкам, музеям, мемориальным домам, историческим памятникам, зоопаркам, паркам развлечений и другим местам отдыха; и

· тепловая энергия и дрова;

  • Увеличение ставки НДС с 5% до 9% на поставки:

· социального жилья;

· сертифицированные качественные продукты питания; и

· фотоэлектрические панели, тепловые солнечные панели, тепловые насосы и другие высокоэффективные системы отопления;

  • Увеличение ставки НДС с 9% до 19% на поставки безалкогольного пива и продуктов питания с добавлением сахара не менее 10 грамм на 100 грамм продукции; и
  • Отмена льгот по НДС для государственных больниц.

Законопроект вступит в силу после того, как он будет одобрен обеими палатами парламента, подписан президентом и опубликован в Официальном вестнике.

По материалам orbitax.com

#законопроект#Румыния
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#Румыния