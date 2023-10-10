Португалия может отменить режим налоговых резидентов, не имеющих постоянного места жительства

Премьер-министр Португалии высказал предположение, что режим налоговых резидентов, не являющихся постоянными жителями страны, может быть отменен с 2024 года.

В настоящее время этот режим предоставляет специальную налоговую ставку физическим лицам, занимающимся «дорогостоящей деятельностью научного, художественного или технического характера», таким как архитекторы, врачи, инженеры, художники, менеджеры, самозанятые подрядчики и технические специалисты. Их квалифицированный доход от работы по найму и самозанятости, полученный из португальского источника, облагается налогом по ставке всего 20%. Полностью освобождаются от налогообложения различные доходы из иностранных источников, включая трудовые доходы, доходы от сдачи в аренду, дивиденды и другие, при условии, что они могут облагаться налогом в государстве источника в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения или эффективно облагались налогом в юрисдикции, не являющейся низконалоговой. Пенсии из иностранных источников облагаются налогом по единой ставке 10%.

Физические лица, становящиеся налоговыми резидентами Португалии, имеют право подать заявку, если они не были налоговыми резидентами в течение предыдущих 5 лет.

Однако теперь, согласно заявлению Премьер-министра, действие специального режима будет прекращено в ближайшее время. Премьер-министр Антонио Коста заявил, что этот режим «предвзято способствует» спекуляциям с недвижимостью, и выразил обеспокоенность по поводу его предполагаемого инфляционного эффекта на рынок жилой недвижимости.

Подробностей пока нет, но ожидается, что они будут изложены в бюджете на 2024 год, который будет принят 10 октября. Пока неясно, будет ли режим отменен полностью, хотя 20%-й «налог на импатриантов», скорее всего, будет отменен.

Если режим будет отменен полностью, то, по мнению экспертов, скорее всего, те, кто уже подпадает под действие режима, и заявители, принятые в него до конца 2023 года, будут иметь право на его применение. Это также должно распространяться на граждан стран, не входящих в ЕС, визовые процедуры которых еще не завершены по состоянию на 31 декабря 2023 года. У них сохранится возможность запросить статус налогового резидента без права постоянного проживания после получения визы.