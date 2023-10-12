Парламент Италии утвердил налог на непредвиденные доходы для банков

Итальянский парламент утвердил с поправками объявленный итальянский налог на непредвиденные доходы для банков.

Итальянский парламент окончательно утвердил итальянский налог на непредвиденные доходы для банков, который затрагивает как итальянские банки, так и итальянские филиалы иностранных банков. Новый налог был впервые введен статьей 26 Закона-Указа от 10 августа 2023 года № 104 (Указ), в который Парламент внес поправки 5 октября 2023 года.

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Основные поправки к итальянскому налогу на непредвиденные доходы для банков касаются

определения налогооблагаемой базы; и

возможности для банков вместо соответствующего обналичивания создать нераспределяемый резерв в размере не менее двух с половиной раз превышающую сумму налога, подлежащую уплате.

Измененный текст итальянского налога на непредвиденные доходы был опубликован в Официальном вестнике 9 октября 2023 года и вступает в силу с 10 октября 2023 года.