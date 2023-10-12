Гонконг анонсировал законопроект об уточнении режима освобождения от налога на доходы от реализации иностранного источника в отношении прироста капитала

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о принятии законопроекта Inland Revenue (Amendment) (Taxation on Foreign-sourced Disposal Gains) Bill 2023, который включает поправки, уточняющие новый режим освобождения доходов, полученных из-за рубежа (Foreign-sourced income exemption, FSIE).

Новый режим FSIE, вступивший в силу 1 января 2023 года, позволяет освободить от налогообложения пассивный доход, полученный в Гонконге соответствующими MNE, при соблюдении определенных условий освобождения, включая требования экономического присутствия.

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Что касается прироста капитала, то режим FSIE применяется к приросту от выбытия акций или долей участия, полученному за рубежом. Как сообщалось ранее, этот режим будет расширен, и требования к экономическому присутствию режима FSIE будут применяться также в отношении доходов от выбытия активов за рубежом, не относящихся к акциям или долям участия, независимо от их финансового или нефинансового характера.

Законопроект будет внесен в Законодательный совет 18 октября 2023 года, и, при условии его одобрения, уточнение режима будет применяться с 1 января 2024 года.