Кипр опубликовал проект законодательного предложения по глобальному минимальному налогу второго компонента

Проект законодательного предложения направлен на то, чтобы помочь Кипру реализовать глобальные правила минимального налогообложения второго компонента.

3 октября 2023 года Министерство финансов Кипра опубликовало проект законодательного предложения под названием «Защита глобального минимального уровня налогообложения групп многонациональных предприятий и крупных отечественных групп в Законе 2023 года».

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Законодательство направлено на гармонизацию с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года об обеспечении глобального минимального уровня налогообложения групп многонациональных предприятий и крупных отечественных групп в Европейском Союзе (Директива), также известная как Директива второго компонента.

Государства-члены ЕС единогласно приняли Директиву, реализующую второй компонент правил глобального минимального налога, от 15 декабря 2022 года.

Проект предложения открыт для консультаций до завершения рабочих дней во вторник, 31 октября 2023 г.. Закон вступит в силу:

для отчетных периодов, начинающихся 31 декабря 2023 года или после этой даты, в отношении правил включения доходов, а также

для отчетных периодов, начинающихся 31 декабря 2024 года или после этой даты, в отношении правил о недооблагаемой налогом прибыли.