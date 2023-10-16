Таиланд меняет подход к налогообложению доходов, полученных из-за границы

Департамент доходов Таиланда недавно издал приказ № P.161/2023 относительно уплаты подоходного налога с населения в соответствии с параграфом вторым раздела 41 Налогового кодекса.

Раздел 41 касается уплаты подоходного налога с населения резидентом Таиланда, что включает любое лицо, находящееся в Таиланде в течение периода или периодов, составляющих в совокупности 180 или более дней в любом налоговом году.

Параграф второй касается подлежащего налогообложению дохода, полученного резидентом из-за границы, включая доход от трудоустройства или бизнеса, ведущегося за границей, или от собственности, расположенной за границей. Согласно параграфу два, налог на такой облагаемый доход подлежит уплате, когда доход ввозится в Таиланд.

Ранее Департамент доходов обычно применял правило, согласно которому облагаемый доход, полученный из-за границы, облагался налогом, если доход переводился в Таиланд в том же году, когда он был получен.

Приказ № P.161/2023 меняет этот подход, предусматривая, что любой подлежащий налогообложению доход, полученный из-за границы, будет облагаться налогом независимо от того, когда доход будет переведен в Таиланд.

Этот новый подход будет применяться с 1 января 2024 года, в том числе в отношении доходов, полученных из-за границы до этой даты.