Выплата по больничному листу может стать больше

Чуть больше года понадобится россиянам подождать, чтобы получать увеличенную сумму выплат по больничному листу. Эта возможность связана с тем, что в 2025 году предельный размер выплаты по листку нетрудоспособности за один день увеличится более чем в 2 раза.

В текущее время граждане за один календарный день нетрудоспособности могут получить до 2 737 рублей, а в 2025 году эту сумму могут увеличить до 5 674 рубля.

Уточняется, что данное увеличение станет возможным благодаря нововведению, которое стартовало с этого года по уплате страховых взносов применяя единый тариф. Таким образом, новый Социальный фонд России получает дополнительный доход.

Важно отметить, что раньше организации рассчитывали взносы по каждому виду страхования отдельно. Однако, с этого года появилась единая предельная база - годовая заработная плата граждан и именно с неё платятся страховые взносы в бюджет страны.