News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

Выплата по больничному листу может стать больше

Чуть больше года понадобится россиянам подождать, чтобы получать увеличенную сумму выплат по больничному листу. Эта возможность связана с тем, что в 2025 году предельный размер выплаты по листку нетрудоспособности за один день увеличится более чем в 2 раза.

Полина Мостепан
Обсудить

В текущее время граждане за один календарный день нетрудоспособности могут получить до 2 737 рублей, а в 2025 году эту сумму могут увеличить до 5 674 рубля.

Уточняется, что данное увеличение станет возможным благодаря нововведению, которое стартовало с этого года по уплате страховых взносов применяя единый тариф. Таким образом, новый Социальный фонд России получает дополнительный доход.

Важно отметить, что раньше организации рассчитывали взносы по каждому виду страхования отдельно. Однако, с этого года появилась единая предельная база - годовая заработная плата граждан и именно с неё платятся страховые взносы в бюджет страны.

Благодаря внедрению новой системы, пособие по больничному листу смогут получать не только рядовые сотрудники, а также трудящиеся по договору ГПХ.

По материалам: Lenta.ru

#больничный
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#больничный