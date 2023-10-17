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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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HMRC пересматривает налогообложение кредитов, переведенных в Великобританию нерезидентами

HMRC огласилась пересмотреть свое мнение о налогообложении лиц, не являющихся резидентами, которые получают денежные переводы в виде займов, обеспеченных залогом, представляющим иностранный доход или прибыль.

Ольга Кутяева
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В настоящее время, если вся сумма такого кредита ввозится в Великобританию, HMRC считает, что была переведена полная стоимость залога, и облагает ее соответствующим налогом. Эта политика была введена без консультаций в 2021 году, заменив первоначальное Руководство, в котором указывалось, что сумма, считающаяся переведенной, ограничена суммой соответствующего долга. Изменение означало, если, например, кредит в размере 10 000 GBP был обеспечен залогом стоимостью 1 000 000 GBP, то ввоз этих 10 000 GBP в Великобританию будет облагаться налогом, основанным на сумме залога в 1 000 000 GBP. Все, что меньше полной суммы кредита, ввезенной в Великобританию, будет считаться денежным переводом, ограниченным уровнем фактически переведенной суммы.

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Опубликованное Руководство гласит: «Если вся сумма займа была ввезена в Великобританию, то сумма иностранного дохода или прибыли, облагаемая налогом как перевод, не ограничивается суммой займа. Сумма перевода будет равна полной сумме иностранного дохода или прибыли, которые используются в качестве обеспечения кредита. Если в Великобританию была переведена только часть займа, то согласно ст. 809P (10) ITA 2007 размер переводимого обеспечения ограничивается общей суммой займа, переведенного в Великобританию».

HMRC также изменила свою позицию по вопросу о том, облагаются ли налогом денежные переводы в Великобританию, осуществленные во исполнение соглашения о расторжении брака, после рассмотрения дела Sehgal and Mehan v HMRC (2022 UKFTT 00312 TC) в Налоговом трибунале первого уровня. В этом решении суд постановил, что соглашение, в соответствии с которым налогоплательщики-резиденты, не имеющие постоянного места жительства, урегулировали возмещение долга, возникшего в результате продажи акций, не является переводом средств в Великобританию. Он отклонил аргумент HMRC, основанный на расширительном подходе к значению термина «перевод», согласно которому услуга предоставляется в обычном значении этого слова, если обязательство урегулировано третьей стороной. HMRC, по-видимому, не обжаловала это решение и теперь утверждает, что вопрос о том, было ли имущество получено или использовано в Великобритании в рамках конкретной сделки, будет зависеть от конкретных обстоятельств дела.

По материалам STEP

#Великобритания#кредит#нерезидент
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#кредит#нерезидент