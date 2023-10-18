Тайвань уточняет налоговые льготы для иностранных специалистов

Министерство финансов Тайваня выпустило уведомление, разъясняющее условия налоговых льгот для квалифицированных иностранных специалистов, зарабатывающих более 3 млн тайваньских долл.

Льготы были введены для привлечения иностранных специалистов для работы на Тайване и предусматривают 50%-ное снижение суммы налогооблагаемого дохода, превышающее 3 миллиона тайваньских долларов, на срок до пяти лет на Тайване.

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В уведомлении уточняется, что льгота доступна для квалифицированных иностранных специалистов, которые впервые проживают на Тайване полные 183 дня в году и чья годовая зарплата превышает 3 миллиона тайваньских долларов.

Если человек проживает на Тайване полные 183 дня в году и его годовая зарплата не превышает 3 миллионов тайваньских долларов, он не сможет подать заявку на получение льготы в последующие годы, когда его зарплата превысит 3 миллиона тайваньских долларов.