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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Тайвань уточняет налоговые льготы для иностранных специалистов

Министерство финансов Тайваня выпустило уведомление, разъясняющее условия налоговых льгот для квалифицированных иностранных специалистов, зарабатывающих более 3 млн тайваньских долл.

Ксения Шилкина
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Льготы были введены для привлечения иностранных специалистов для работы на Тайване и предусматривают 50%-ное снижение суммы налогооблагаемого дохода, превышающее 3 миллиона тайваньских долларов, на срок до пяти лет на Тайване.

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В уведомлении уточняется, что льгота доступна для квалифицированных иностранных специалистов, которые впервые проживают на Тайване полные 183 дня в году и чья годовая зарплата превышает 3 миллиона тайваньских долларов.

Если человек проживает на Тайване полные 183 дня в году и его годовая зарплата не превышает 3 миллионов тайваньских долларов, он не сможет подать заявку на получение льготы в последующие годы, когда его зарплата превысит 3 миллиона тайваньских долларов.

По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Тайвань
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Тайвань