Финансовая отчетность и аудит в Болгарии Материал редакции

Болгария — это страна, расположенная на Балканском полуострове в Юго-Восточной Европе. Она граничит с Грецией, Северной Македонией, Сербией, Румынией и Турцией, что делает ее благоприятным местом для ведения деятельности компаний и торговли в регионе. Страна является членом Европейского союза (ЕС) и входит в число развитых стран со стабильной экономической средой, способствующей развитию бизнеса и инвестиций. Требования к подаче финансовой отчетности являются обязательными для всех компаний, зарегистрированных в Болгарии. В данной статье будут рассмотрены общие требования к компаниям и их аудиту, а также составлению финансовой отчетности.

Общие требования к составлению финансовой отчетности в Болгарии

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Все компании, зарегистрированные в Болгарии, имеют возможность составлять финансовую отчетность на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) или на основе Национальных стандартов финансовой отчетности для малых и средних предприятий (НСФО МСП). Однако для некоторых компаний, попадающих под определенные критерии, составление отчетности по стандартам МСФО является обязательным. Общие требования к компаниям, составляющим отчетность по НСФО МСП, изложены в «Законе о бухгалтерском учете».

Компании могут готовить отчетность по МСФО, если:

Как минимум на протяжении одного отчетного периода готовилась отчетность по МСФО;

Это кредитные, страховые и инвестиционные предприятия;



Они являются эмитентами ценных бумаг в соответствии с Законом о публичном приобретении ценных бумаг;



Другие компании, которые не имеют права составлять отчетность в соответствии с НСФО МСП.



Для того чтобы понять, по каким стандартам составлять финансовую отчетность, существуют определенные критерии определения размера компаний.

Компании в Болгарии в целях бухгалтерского учета и налогового администрирования делятся по размеру на микро, малые, средние и крупные предприятия.

Размер Обороты в год Чистые активы Кол-во сотрудников Микро 1,4 млн. BGN(716 000 EUR)* 1,4 млн. BGN(716 000 EUR)* 700 000 BGN(358 000 EUR) 700 000 BGN(358 000 EUR) 10 10 Малые 16 млн. BGN(8,18 млн. EUR) 16 млн. BGN(8,18 млн. EUR) 8 млн. BGN(4,09 млн. EUR) 8 млн. BGN(4,09 млн. EUR) 50 50 Средние 76 млн. BGN(38,85 млн. EUR) 76 млн. BGN(38,85 млн. EUR) 38 млн. BGN(18,42 млн. EUR) 38 млн. BGN(18,42 млн. EUR) 250 250 Крупные 76 млн. BGN(38,85 млн. EUR) 76 млн. BGN(38,85 млн. EUR) 38 млн. BGN(18,42 млн. EUR) 38 млн. BGN(18,42 млн. EUR) 250 250

*Курс указан на момент публикации статьи.

Компании обязаны соблюдать хотя бы 2 критерия из 3 по состоянию на 31 декабря отчетного года. Соответственно своему размеру болгарские компании имеют возможность составлять финансовую отчетность по НСФО МСП.

Первичные учетные документы предприятий должны вестись на болгарском языке, арабскими цифрами и в болгарских левах (BGN). Бухгалтерские документы могут быть составлены также на соответствующем иностранном языке и в иностранной валюте в случае сделок, заключенных в иностранной валюте с иностранными контрагентами.

Отчетный период для компаний составляет 1 января – 31 декабря.

Как было сказано ранее, все болгарские компании обязаны составлять финансовую отчетность и представлять ее в государственные органы – Коммерческий регистр.

Срок представления отчетности – 30 июня года, следующего за отчетным периодом.

Формы финансовых отчетов

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете компании могут представлять разные формы финансовых отчетов.

Годовой отчет

Годовой отчет составляется в тысячах лев (BGN), является стандартной формой представления финансовой отчетности и применяется практически ко всем болгарским компаниям.

Состав годового отчета:

бухгалтерский баланс;

отчет о доходах и расходах;



отчет о денежных потоках;



отчет о собственном капитале и приложение к отчетности.



Сокращенный годовой отчет

Сокращенный годовой отчет применяется к организациям, составляющим свою финансовую отчетность на основе НСФО МСП.

Годовой финансовый отчет, состоящий только из отчета о доходах и расходах

Годовой финансовый отчет, состоящий только из отчета о доходах и расходах, составляется организациями, чьи доходы от продажи текущего года не превышают 100 000 BGN (51 000 EUR) и для которых нет требований к проведению обязательного аудита

Требования к аудитору в Болгарии

В Болгарии, как и во всех странах Европейского Союза, аудиторы должны соответствовать определенным требованиям, чтобы получить право заниматься аудиторской деятельностью. Основным документом, который регулирует деятельность аудиторов в Болгарии, является Закон о счетоводстве и аудиторской деятельности (Accountancy Act).

Общее правило заключается в том, что организация, подлежащая аудиту, должна назначить независимого аудитора. Назначение аудиторов обычно осуществляется на общем собрании, на котором утверждается отчетность за предыдущий год.

Выбор внешнего аудитора должен производиться после рекомендации комитета по аудиту для тех компаний, которые обязаны иметь такой комитет. Независимый аудитор должен быть физическим лицом или специализированной аудиторской организацией, зарегистрированной в Институте сертифицированных бухгалтеров (Institute of Certified Public Accountants).

Аудитор в своем аудиторском заключении, помимо своей аудиторской оценки, обязан также выразить мнение о соответствии годового отчета руководства годовому финансовому отчету за тот же отчетный период.

То же касается и консолидированной отчетности.

Требования к аудиту и хранению документов в Болгарии

Закон о бухгалтерском учете (Accounting act) и Закон о независимом финансовом аудите (Independent Financial Audit Act) являются основными законами, которые регулируют аудит отчетности в Болгарии.

В соответствии с данными нормативно-правовыми актами, независимому финансовому аудиту подлежат компании, которые:

Являются средними и крупными предприятиями;

Являются акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью;



Являются банками, страховыми компаниями, пенсионными и инвестиционными фондами и другими финансовыми учреждениями;



Компании, попадающие под 2 из 3 критериев:

- чистый доход – 4 000 000 BGN (2,05 млн EUR);

- чистые активы – 2 000 000 BNG (1,02 млн EUR);

- численность сотрудников – менее 50 человек;

Также, в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, все бухгалтерские документы, связанные с финансовой деятельностью компании (счета-фактуры, банковские выписки и т. д.), должны храниться в течение 10 лет.

Все документы, связанные с заработной платой, должны храниться в течение 50 лет, а все остальные документы – в течение 3 лет.

Консолидированная отчетность в Болгарии

Консолидированная отчетность составляется организациями при соответствии нескольким критериям, определенным в Законе о бухгалтерском учете.

Так, материнская компания обязана составлять консолидированную отчетность, если:

акционер или член содружества контролирует более половины голосов акционеров или членов содружества в другом предприятии;

акционер или член содружества обладает правом назначать или освобождать больше половины членов управления другого предприятия;



акционер или член содружества управляет операционной и финансовой деятельностью другого предприятия;



акционер или член содружества, у которого 20% или более голосующих акций в другом предприятии.



Материнская компания может быть освобождена от составления консолидированной финансовой отчетности, если она соблюдает 2 из 3 критериев ниже:

балансовая стоимость активов на конец отчетного периода равна 3 000 000 BGN (1,5 млн EUR);

чистый доход компании составляет не более 6 000 000 BGN (3,06 млн EUR);



количество сотрудников компании за год не более 80 человек.



Штрафы за позднюю подачу финансовой отчетности в Болгарии

Штрафы за позднюю подачу годового финансового отчета составляет от 200 до 3 000 BGN (100–1 500 EUR).