News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
0

Венгрия проводит консультации по законопроекту о минимальном глобальном налоге второго уровня

Министерство финансов Венгрии опубликовало проект закона о введении глобального минимального налога (Компонент 2) в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

Ольга Кутяева
Обсудить

Документ включает в себя введение правил включения доходов (Income inclusion rule,IIR) и правил заниженных платежей (Undertaxed payment/profit rule, UTPR), чтобы обеспечить минимальный уровень налога в 15% для групп MNE с годовой консолидированной выручкой не менее 750 млн EUR как минимум за 2 из 4-х предшествующих финансовых лет.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Венгрии?
Подробнее

Законопроект также предусматривает введение квалифицированного внутреннего минимального налога на прибыль (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT) для членов входящих в группу MNE.

Документ вступит в силу и будет применяться в отношении финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2023 года, за исключением UTPR, которые будут применяться в отношении финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2024 года.

Комментарии к законопроекту ожидаются до 25 октября 2023 года.

По материалам Orbitax

#Венгрия#Глобальный минимальный налог (GMT)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Венгрия#Глобальный минимальный налог (GMT)