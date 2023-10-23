Венгрия проводит консультации по законопроекту о минимальном глобальном налоге второго уровня

Министерство финансов Венгрии опубликовало проект закона о введении глобального минимального налога (Компонент 2) в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

Документ включает в себя введение правил включения доходов (Income inclusion rule,IIR) и правил заниженных платежей (Undertaxed payment/profit rule, UTPR), чтобы обеспечить минимальный уровень налога в 15% для групп MNE с годовой консолидированной выручкой не менее 750 млн EUR как минимум за 2 из 4-х предшествующих финансовых лет.

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Законопроект также предусматривает введение квалифицированного внутреннего минимального налога на прибыль (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, QDMTT) для членов входящих в группу MNE.

Документ вступит в силу и будет применяться в отношении финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2023 года, за исключением UTPR, которые будут применяться в отношении финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2024 года.

Комментарии к законопроекту ожидаются до 25 октября 2023 года.