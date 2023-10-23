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Российское право
Карина Каримова
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Изменения в области защиты прав потребителей

С 30 октября 2023 года будут введены новые составы правонарушений

Карина Каримова
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Поправки, вносимые в КоАП РФ, коснутся сферы защиты прав потребителей. Предусматривается введение 2 новых составов правонарушений, за которые будет предусмотрен штраф.

Первый состав касается навязывания дополнительных товаров за отдельную плату. Правонарушение состоит в принуждении клиента купить вместе с основным товаром и дополнительный. За это на должностных лиц будет накладываться штраф в размере до 4 тысяч рублей, а на компании от 20 тыс. - до 40 тыс. руб.

Нововведение не коснется навязывания заключить договор обязательного страхования.

Второе правонарушение состоит в отказе рассмотреть, без каких-либо оснований, требования потребителя, который считает, что его права нарушены.

На правонарушителей будет наложен штраф в размере от 15 тыс.-30 тыс. руб. на должностных лиц и от 100 тыс.- 300 тыс. руб. на юридических.

#защита прав потребителя#КоАП
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+7 495 234 38 33
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Карина Каримова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#защита прав потребителя#КоАП