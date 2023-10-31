Италия опубликовала списки компаний, подлежащих раздельной оплате НДС за 2024 год

Министерство финансов Италии опубликовало итоговые списки компаний, подпадающих под систему раздельной оплаты налога на добавленную стоимость (НДС), которая применяется с 2024 года.

Сюда входят компании, контролируемые правительственными министерствами, а также центральными и местными государственными органами, компании, включенные в листинг в индексе FTSE MIB Итальянской фондовой биржи.

Дополнительные обновления списков возможны в течение года. В рамках системы раздельных платежей к поставкам товаров и услуг указанным получателям применяются обычные ставки по НДС, но платеж разделяется:

· сумма, подлежащая налогообложению, выплачивается поставщику,

· а сам НДС будет выплачиваться непосредственно на заблокированный НДС счет в банке.