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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия опубликовала списки компаний, подлежащих раздельной оплате НДС за 2024 год

Министерство финансов Италии опубликовало итоговые списки компаний, подпадающих под систему раздельной оплаты налога на добавленную стоимость (НДС), которая применяется с 2024 года.

Ксения Шилкина
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Сюда входят компании, контролируемые правительственными министерствами, а также центральными и местными государственными органами, компании, включенные в листинг в индексе FTSE MIB Итальянской фондовой биржи.

Дополнительные обновления списков возможны в течение года. В рамках системы раздельных платежей к поставкам товаров и услуг указанным получателям применяются обычные ставки по НДС, но платеж разделяется:

· сумма, подлежащая налогообложению, выплачивается поставщику,

· а сам НДС будет выплачиваться непосредственно на заблокированный НДС счет в банке.

По материалам orbitax.com

#Италия#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#НДС / VAT