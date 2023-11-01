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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Греция опубликовала список несотрудничающих юрисдикций на 2022 год

Управление государственных доходов Греции (AADE) опубликовало Решение A. 1160 от 16 октября 2023 года, которое устанавливает список юрисдикций, которые считаются несотрудничающими на 2022 налоговый год.

Ксения Шилкина
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Включение в список затрагивает некоторые налоговые вопросы, включая ограничения на вычет платежей в такие юрисдикции, если не будет доказано, что здесь нет никакого элемента уклонения от уплаты налогов.

На весь 2022 год следующие юрисдикции считаются несотрудничающими:

Алжир, Ангола, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Беларусь, Бенин, Ботсвана, Британские Виргинские острова, Буркина-Фасо, Камбоджа, Чад, Конго (Республика), Джибути, Доминика, Габон, Гаити, Гайана, Гана, Гватемала, Гвинея, Гондурас , Кот-д'Ивуар, Казахстан, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Мали, Никарагуа, Нигер, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Панама, Филиппины, Сейшельские острова, Синт-Мартен, Танзания, Того, Тринидад и Тобаго, Вануату и Вьетнам.

По сравнению с списком на 2021 год добавлены Ангола, Британские Виргинские острова и Никарагуа, а исключены Барбадос и Мальдивы.

В дополнение к списку на весь 2022 год следующие юрисдикции считаются несотрудничающими на часть 2022 года, начиная с 1 января 2022 года:

Мавритания — до 31 июля 2022 года, Руанда — до 30 ноября 2022 года и Таиланд — до 31 марта 2022 года.

Греция также публикует ежегодный список юрисдикций, имеющих статус льготного налогового режима, который оказывает аналогичное влияние на вычеты, хотя список на 2022 налоговый год еще не опубликован.

По материалам orbitax.com

#Греция#черный список
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Греция#черный список