Пять государств-членов ЕС намерены отложить применение правил глобального минимального налога

Согласно Директиве, государства-члены, в которых расположено не более 12 конечных материнских компаний групп, подпадающих под действие Директивы, могут принять решение не применять правила включения доходов (Income inclusion rule, IIR) и правила заниженных платежей (Undertaxed payment/profit rule, UTPR) в течение 6 последовательных финансовых лет, начиная с 31 декабря 2023 года (т.е. правила будут применяться с 31 декабря 2029 года, если выбор будет сделан). Если конечная материнская компания группы MNE расположена в государстве-члене, сделавшем такой выбор, другие государства-члены обязаны обеспечить, чтобы входящие в группу MNE компании облагались в государстве-члене, в котором они расположены, суммой налога на сверхналоговую прибыль по UTPR, выделенной для этого государства-члена, в течение финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2023 года.