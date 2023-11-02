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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Пять государств-членов ЕС намерены отложить применение правил глобального минимального налога

Пять государств-членов ЕС, включая Латвию, Литву, Мальту, Словацкую Республику и Эстонию, сообщили Европейской Комиссии о своем намерении отложить применение правил глобального минимального налога (GloBE), предусмотренных Директивой Совета ЕС 2022/2523 от 14 декабря 2022 года.

Ольга Кутяева
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Согласно Директиве, государства-члены, в которых расположено не более 12 конечных материнских компаний групп, подпадающих под действие Директивы, могут принять решение не применять правила включения доходов (Income inclusion rule, IIR) и правила заниженных платежей (Undertaxed payment/profit rule, UTPR) в течение 6 последовательных финансовых лет, начиная с 31 декабря 2023 года (т.е. правила будут применяться с 31 декабря 2029 года, если выбор будет сделан). Если конечная материнская компания группы MNE расположена в государстве-члене, сделавшем такой выбор, другие государства-члены обязаны обеспечить, чтобы входящие в группу MNE компании облагались в государстве-члене, в котором они расположены, суммой налога на сверхналоговую прибыль по UTPR, выделенной для этого государства-члена, в течение финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2023 года.

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По материалам Orbitax

#Глобальный минимальный налог (GMT)#Европейский Союз (ЕС)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#Европейский Союз (ЕС)