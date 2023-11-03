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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Хорватия вносит поправки в закон о подоходном налоге, включая изменения ставок подоходного налога с населения

Хорватия опубликовала Закон о поправках к Закону о подоходном налоге в Официальном вестнике 4 октября 2023 года.

Ксения Шилкина
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Некоторые из основных изменений включают следующее:

  • Порог годовой базы подоходного налога с населения между нижней и верхней ставкой подоходного налога с населения (20%/30%) увеличен с 47 780,28 евро до 50 400,00 евро;
  • Отдельный сбор подоходного налога, взимаемый городами и муниципалитетами, отменяется со ссылкой на надбавку, исключенную Законом о подоходном налоге;
  • Добавлены новые положения, предусматривающие, что органы местного самоуправления могут корректировать нижнюю и верхнюю ставки подоходного налога с населения;
  • Ставки налога на доход от капитала увеличены с 10% до 12% для прироста капитала, дивидендов и процентных доходов, с 20% до 24% для доходов от присуждения акций и опционов на акции и с 30% до 36% при снятии средств; и
  • Ставки налога на доходы от собственности увеличены с 10% до 12% для доходов от аренды и доходов от особых видов имущества и с 20% до 24% для доходов от имущественных прав и от отчуждения недвижимого имущества и имущественных прав.

Поправки начнут применяться с 1 января 2024 года, за исключением новых положений, позволяющих органам местного самоуправления устанавливать ставки. В этом отношении решения по ставке могут быть приняты и опубликованы до конца 2023 года и вступят в силу 1 января 2024 года.

По материалам orbitax.com

#подоходный налог (НДФЛ)#Хорватия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#подоходный налог (НДФЛ)#Хорватия