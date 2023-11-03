Хорватия вносит поправки в закон о подоходном налоге, включая изменения ставок подоходного налога с населения

Хорватия опубликовала Закон о поправках к Закону о подоходном налоге в Официальном вестнике 4 октября 2023 года.

Поправки начнут применяться с 1 января 2024 года, за исключением новых положений, позволяющих органам местного самоуправления устанавливать ставки. В этом отношении решения по ставке могут быть приняты и опубликованы до конца 2023 года и вступят в силу 1 января 2024 года.