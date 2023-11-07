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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия готовит новые определения резидентства для физических и юридических лиц

Совет министров Италии дал предварительное согласие на внесение существенных изменений в определение налогового резидентства для физических и юридических лиц.

Ксения Шилкина
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Статья 1 законопроекта заменяет гражданско-правовой критерий домициля для физических лиц на специфическое для налогообложения определение. Оно будет определяться как место, где «главным образом развиваются личные и семейные отношения».

Согласно документу, физические лица будут считаться налоговыми резидентами, если они физически находятся в Италии большую часть налогового периода, включая доли дня, или если Италия является их обычным местом жительства или местом основных личных и семейных отношений.

Прежний критерий, согласно которому физическое лицо считалось налоговым резидентом, если оно зарегистрировано в качестве как резидент «в течение большей части налогового периода», также остается актуальным, но только в качестве опровержимой презумпции, пока она не будет опровергнута.

Изменения призваны привести в соответствие с международной практикой и соглашениями об избежании двойного налогообложения и направлены на обеспечение большей правовой определенности. Однако, по мнению экспертов, фактор простого физического присутствия в Италии не соответствует принципам, принятым в ОЭСР и международной практике: это «противоречит заявленной цели стандартизации критериев резидентства, продиктованных национальными нормативными актами и международными положениями».

Во многих случаях применение критерия физического присутствия может привести к возникновению конфликта по поводу резидентства, который придется решать с помощью правил «тай-брейка». В большинстве налоговых соглашений такими критериями являются постоянное место жительства, центр жизненных интересов, обычное место жительства, гражданство и взаимная договоренность между государствами-участниками соглашения. По мнению экспертов, приоритет правила присутствия в итальянских предложениях не соответствует этому. То же самое относится и к новому определению домициля, поскольку в новом итальянском определении речь идет только о личных и семейных отношениях, в то время как в большинстве международных договоров речь идет не только о личных, но и об экономических делах.

Что касается корпоративного налогового резидентства, то новый документ отменяет 2 существующих критерия, а именно «местонахождение администрации» и «основная цель бизнес»". Они заменяются на «место эффективного управления» и «место текущего управления», а также на «место нахождения юридического адреса компании». Если любое из этих мест будет считаться находящимся в Италии «в течение большей части налогового периода», то компания будет считаться итальянским налоговым резидентом.

Законопроект был передан в Парламент и, как ожидается, будет полностью утвержден и опубликован к концу 2023 года. Положения будут применяться с 1 января 2024 года.

По материалам STEP

#Италия#налоговый резидент
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#налоговый резидент