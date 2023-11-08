Россия планирует подписать новое налоговое соглашение с Малайзией

Планируется подписание нобновленного соглашения об избежании двойного налогообложения с Малайзией, которое заменит подобный договор от 31 июля 1987 года.

Правительство одобрило проект соглашения, подготовленный Министерством финансов. Текст документа был предварительно согласован с малазийскими коллегами.

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В ближайшее время Минфин проведет соответствующие переговоры и сможет подписать документ от имени Российской Федерации.

О проведении переговоров с малайзийской стороной по заключению обновленного налогового соглашения в середине сентября текущего года сообщил замминистра финансов А.Сазанов.

Проект документа предусматривает общую ставку налога у источника по дивидендам - 15% и сниженную ставку - 10% для получателей, владеющих не менее чем 25% капитала компании, которая выплачивает дивиденды. Также предусмотрено освобождение от налога дивидендов для государственных структур и госкомпаний.