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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Новое законодательство Сингапура обратит внимание на номинальных директоров и акционеров

Сингапур готовит новый режим противодействия отмыванию денег (AML), в котором особое внимание будет уделено регулированию деятельности номинальных директоров.

Ольга Кутяева
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Новый законопроект о поставщиках корпоративных услуг, который, как ожидается, поступит в парламент в начале 2024 года, обяжет все без исключения компании или физических лиц, предоставляющих услуги корпоративного секретаря в Сингапуре и за его пределами, зарегистрироваться у регулятора. Документ также потребует от всех поставщиков корпоративных услуг (Сorporate service providers, CSP) применять проверку на «пригодность» к номинальным директорам, если они занимают более определенного количества директорских должностей.

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Кроме того, номинальные директора и акционеры должны будут раскрывать информацию о своем статусе номинального директора и идентифицировать своих номинаторов в Управлении по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию (Accounting and Corporate Regulatory Authority, ACRA), которое будет размещать эту информацию в открытом доступе. В настоящее время номинальные директора и акционеры обязаны раскрывать информацию о себе только своим компаниям, при этом информация хранится в конфиденциальном реестре номинальных директоров.

Также будут внесены изменения в Закон о бухгалтерском учете и корпоративном регулировании (Accounting and Corporate Regulatory Authority Act 2004) и Закон о компаниях (Companies Act of 1967). Поставщики корпоративных услуг должны будут внедрить общегрупповую политику в области AML для своих филиалов и дочерних компаний в Сингапуре и других странах. Зарегистрированные регистрационные агенты (Registered filing agents, RFA) больше не будут освобождаться от необходимости запрашивать информацию о бенефициарных владельцах в отношении клиентов, являющихся представителями Правительства Сингапура или иностранных государственных структур.

Законопроект также предлагает увеличить штрафы за несоблюдение требований. За нарушение правил AML будут налагаться штрафы в размере до 100 000 SGD. Максимальный размер финансового штрафа увеличивается с 25 000 SGD до не менее 50 000 SGD за нарушение для регистрационных агентов, нарушающих условия своей регистрации, и эквивалентный финансовый штраф для поставщиков корпоративных услуг. Максимальный размер финансового штрафа для зарегистрированных квалифицированных лиц, нарушающих правила регистрации, увеличится с 10 000 SGD до 20 000 SGD за нарушение.

Новое законодательство принимается отчасти в соответствии с рекомендациями ФАТФ, а отчасти в связи с недавним делом о борьбе с отмыванием денег на миллиарды долларов, которое произошло в Сингапуре. Также формируется новый межведомственный комитет для пересмотра режима AML в стране. В его рамках будут обсуждаться меры по предотвращению злоупотребления корпоративными структурами со стороны лиц, занимающихся отмыванием денег, совершенствованию контроля со стороны финансовых учреждений и поощрению регистрации подозрительных операций. Кроме того, будут приняты меры по предотвращению рисков отмывания денег другими организациями, такими как поставщики корпоративных услуг и агенты по недвижимости, а также по укреплению сотрудничества между государственными органами для более эффективного выявления подозрительной деятельности.

По материалам STEP

#борьба с отмыванием (AML)#Сингапур
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#Сингапур