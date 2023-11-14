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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Перу вводит новые правила проживания для граждан стран-членов МЕРКОСУР и Андского сообщества

23 октября 2023 года Перу ввело правила, которые предоставляют гражданам государств-членов Андского сообщества новый путь для получения временного и постоянного места жительства и позволяют людям подавать заявления на получение виз на временное проживание МЕРКОСУР в своей родной стране.

Ксения Шилкина
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В соответствии с новыми правилами граждане государств-членов Андского сообщества теперь могут:

  • впервые подать заявление на получение двухлетней визы на временное проживание в Андском сообществе — исключительно на основании их гражданства — из страны своего гражданства или проживания или после прибытие в Перу;
  • подать заявление на получение визы на постоянное проживание в Андском сообществе за 90 дней до истечения срока действия двухлетней визы на временное проживание в Андском сообществе; и
  • получить продление своего пребывания в качестве туристических посетителей на срок до 90 дней и оставаться до 180 дней в совокупности за календарный год. Ранее продление срока пребывания не разрешалось.

По материалам ey.com

#налоговый резидент#Перу
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговый резидент#Перу