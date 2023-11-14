Перу вводит новые правила проживания для граждан стран-членов МЕРКОСУР и Андского сообщества
23 октября 2023 года Перу ввело правила, которые предоставляют гражданам государств-членов Андского сообщества новый путь для получения временного и постоянного места жительства и позволяют людям подавать заявления на получение виз на временное проживание МЕРКОСУР в своей родной стране.
В соответствии с новыми правилами граждане государств-членов Андского сообщества теперь могут:
впервые подать заявление на получение двухлетней визы на временное проживание в Андском сообществе — исключительно на основании их гражданства — из страны своего гражданства или проживания или после прибытие в Перу;
подать заявление на получение визы на постоянное проживание в Андском сообществе за 90 дней до истечения срока действия двухлетней визы на временное проживание в Андском сообществе; и
получить продление своего пребывания в качестве туристических посетителей на срок до 90 дней и оставаться до 180 дней в совокупности за календарный год. Ранее продление срока пребывания не разрешалось.