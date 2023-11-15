Швейцария отменяет освобождение от пошлин для электромобилей

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С 1 января 2024 года электронные транспортные средства будут облагаться автомобильным сбором в размере 4%. На своем заседании 8 ноября 2023 года Федеральный совет принял к сведению результаты консультации по отмене освобождения от пошлины для электронных транспортных средств и одобрил поправку к Постановлению о пошлинах на транспортные средства. Целью Федерального совета является компенсация дефицита налоговых поступлений и обеспечение депозитов, поступающих в фонд автомагистралей и городского транспорта. Введение пошлины на электронные транспортные средства является частью концепции корректировки бюджета, которую Федеральный совет принял на своем заседании 25 января 2023 года.