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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Швейцария отменяет освобождение от пошлин для электромобилей

Федеральный совет Швейцарии недавно объявил об отмене освобождения от автомобильного налога для электромобилей с 1 января 2024 года.

Ксения Шилкина
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Федеральный совет принял решение отменить освобождение от пошлины для электронных транспортных средств.

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С 1 января 2024 года электронные транспортные средства будут облагаться автомобильным сбором в размере 4%. На своем заседании 8 ноября 2023 года Федеральный совет принял к сведению результаты консультации по отмене освобождения от пошлины для электронных транспортных средств и одобрил поправку к Постановлению о пошлинах на транспортные средства. Целью Федерального совета является компенсация дефицита налоговых поступлений и обеспечение депозитов, поступающих в фонд автомагистралей и городского транспорта. Введение пошлины на электронные транспортные средства является частью концепции корректировки бюджета, которую Федеральный совет принял на своем заседании 25 января 2023 года.

По материалам orbitax.com

#госпошлина#Швейцария
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#госпошлина#Швейцария