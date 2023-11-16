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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Бюджет Шри-Ланки на 2024 год включает повышение ставки НДС и другие меры

Министерство финансов, экономической стабилизации и экономической политики Шри-Ланки опубликовало речь о бюджете на 2024 год, которая была произнесена 13 ноября 2023 года.

Ксения Шилкина
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Основные меры, отмеченные в речи, включают:

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  • Ставка НДС будет увеличена до 18% с 1 января 2024 года вместе с отменой почти всех освобождений от НДС, за исключением товаров, относящихся к здравоохранению, образованию и некоторых основных продуктов питания;
  • Будет введено специальное требование к налоговой декларации для вычета налога у источника в размере 2,5% от продажной цены любого драгоценного камня, проданного на аукционе, проводимом Национальным управлением драгоценных камней и ювелирных изделий;
  • Текущий налоговый режим паевых фондов будет продолжать применяться при условии соблюдения обязательных требований предоставления информации, указанной Генеральным комиссаром, такой как подробные сведения о доходах, освобожденных суммах и сведения об удерживаемом налоге, каждому держателю паев до 30 августа, следующего за годом оценки;
  • Будет введена специальная мера наказания для привлечения к ответственности лиц, не представивших налоговые декларации и сведения, требуемые налоговыми органами;
  • Документальные доказательства, запрошенные налоговыми органами во время налоговых проверок или административных проверок, но не представленные в течение разумного периода времени (6 месяцев с даты первоначального запроса доказательств, доступных в Шри-Ланке, и 9 месяцев для других стран), не будут допущены к представлению во время слушаний в Налоговой апелляционной комиссии; и
  • Действующий налоговый режим задолженности по заработной плате будет изменен с целью устранения чрезмерных налоговых обязательств сотрудников с 1 января 2024 года.

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Шри-Ланка
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Шри-Ланка