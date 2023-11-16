Бюджет Шри-Ланки на 2024 год включает повышение ставки НДС и другие меры

Министерство финансов, экономической стабилизации и экономической политики Шри-Ланки опубликовало речь о бюджете на 2024 год, которая была произнесена 13 ноября 2023 года.

Основные меры, отмеченные в речи, включают:

Все услуги по этой теме:

Ставка НДС будет увеличена до 18% с 1 января 2024 года вместе с отменой почти всех освобождений от НДС, за исключением товаров, относящихся к здравоохранению, образованию и некоторых основных продуктов питания;

Будет введено специальное требование к налоговой декларации для вычета налога у источника в размере 2,5% от продажной цены любого драгоценного камня, проданного на аукционе, проводимом Национальным управлением драгоценных камней и ювелирных изделий;

Текущий налоговый режим паевых фондов будет продолжать применяться при условии соблюдения обязательных требований предоставления информации, указанной Генеральным комиссаром, такой как подробные сведения о доходах, освобожденных суммах и сведения об удерживаемом налоге, каждому держателю паев до 30 августа, следующего за годом оценки;

Будет введена специальная мера наказания для привлечения к ответственности лиц, не представивших налоговые декларации и сведения, требуемые налоговыми органами;

Документальные доказательства, запрошенные налоговыми органами во время налоговых проверок или административных проверок, но не представленные в течение разумного периода времени (6 месяцев с даты первоначального запроса доказательств, доступных в Шри-Ланке, и 9 месяцев для других стран), не будут допущены к представлению во время слушаний в Налоговой апелляционной комиссии; и

Действующий налоговый режим задолженности по заработной плате будет изменен с целью устранения чрезмерных налоговых обязательств сотрудников с 1 января 2024 года.