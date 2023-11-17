Конгресс Сальвадора утвердил краткую программу налоговой амнистии

Конгресс Сальвадора утвердил программу налоговой амнистии, которая позволяет налогоплательщикам добровольно выполнять свои налоговые и таможенные обязательства.

Программа амнистии распространяется на налоги, администрируемые Генеральным управлением внутренних налогов и Главным таможенным управлением, а также на процессы сбора, администрируемые Генеральным управлением казначейства.

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На программу амнистии могут претендовать все налогоплательщики, которые должны были задекларировать или уплатить налоги или таможенные пошлины, соответствующие налоговым периодам до 30 сентября 2023 года.

Налогоплательщики, уплатившие первоначальные или дополнительные налоги, причитающиеся в течение периода амнистии, не несут ответственности за проценты, надбавки или дополнительные штрафы, в зависимости от их фактов и обстоятельств. Долги, которые были отправлены в Генеральную прокуратуру для административного или судебного взыскания, могут претендовать на участие в Программе.

Программа также позволяет налогоплательщикам запросить льготный период до девяти месяцев для уплаты первоначальных или дополнительных налогов.

Программа действует до 8 декабря 2023 года.