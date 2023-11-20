Законодательный совет Гонконга одобрил снижение гербового сбора на передачу акций до 0,1%

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил об одобрении снижения ставки гербового сбора при передаче акций с 0,13% до 0,1% от вознаграждения или стоимости каждой сделки, подлежащей уплате покупателями и продавцами соответственно.

Представитель правительства заявил: «Снижение ставки гербового сбора снизит транзакционные издержки инвесторов, улучшит настроения рынка и повысит конкурентоспособность фондового рынка Гонконга. Правительство будет работать с финансовыми регуляторами и Гонконгскими биржами и клиринговыми компаниями, чтобы следить за выполнением других мер, рекомендованных Целевой группой по повышению ликвидности фондового рынка для содействия устойчивому развитию рынка».

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Постановление о внесении поправок было опубликовано в газете 16 ноября и вступило в силу 17 ноября.