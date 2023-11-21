ФАТФ выпустила пересмотренные рекомендации по возврату активов

ФАТФ выпустила пересмотренные Рекомендации, предоставляющие правоохранительным органам, подразделениям финансовой разведки, прокурорам, другим специалистам по возвращению активов и компетентным органам дополнительные полномочия по поиску и конфискации преступных активов.

Поправки стали результатом заседания ФАТФ в 2022 году, в ходе которого министры пришли к выводу, что усилия по конфискации преступных доходов не успевают за объемом криминальных активов, проходящих через мировую финансовую систему. В связи с этим ФАТФ включила в число своих стратегических приоритетов повышение результативности возврата активов. В результате были внесены первые существенные изменения в Рекомендации ФАТФ, касающиеся замораживания, ареста, конфискации, изъятия активов и соответствующего международного сотрудничества с момента разработки стандартов в 1990 году.

Согласно новому режиму, страны должны считать возврат активов приоритетной задачей как на внутреннем, так и на международном уровне, а также периодически пересматривать свою политику и операционную систему в области конфискации. Страны также должны осуществлять координацию и обмен информацией на внутреннем уровне для выявления преступной собственности.

ФАТФ теперь ожидает от стран установления в своих правовых системах режима конфискации без вынесения обвинительного приговора, если он согласуется с основополагающими принципами внутреннего законодательства. По мнению ФАТФ, такие режимы доказали свою эффективность в тех случаях, когда уголовное преследование маловероятно или невозможно, и особенно при борьбе с отмыванием денег, связанных с коррупцией. При этом учитываются правовые различия между странами и защита имущественных прав невиновных сторон.

Расширенная конфискация преступных активов также становится обязательным элементом правовых систем членов ФАТФ. В некоторых юрисдикциях такие режимы уже введены. Кроме того, ФАТФ настаивает на усилении инструментов временного замораживания, ареста и удержания имущества, подозреваемого в совершении преступления, когда расследование находится на ранней стадии. Это включает в себя право приостанавливать или отказывать в согласии на проведение операций, а также быстро замораживать и арестовывать активы, чтобы предотвратить растрату преступных доходов и помочь их возврату.

Страны также должны будут признавать предварительные и окончательные судебные решения друг друга в отношении активов, подлежащих конфискации, чтобы отразить реальность транснациональных расследований отмывания денег.

ФАТФ также выпустила поправки к Рекомендации 8, касающейся неправомерного использования некоммерческих организаций для финансирования терроризма. Она обеспокоена тем, что некоторые юрисдикции применяют непропорционально жесткие меры к некоммерческим организациям (НКО), иногда определяя их как организации, представляющие отчетность по отмыванию денег, или требуя от них проведения должной проверки клиентов. Вместо этого от стран требуется выявлять НКО, подверженные высокому риску злоупотреблений, и принимать «целенаправленные, пропорциональные и основанные на оценке риска меры» для устранения этих рисков.