Египет вводит упрощенный единовременный налог для стартапов

Налоговое управление Египта (Egyptian Tax Authority, ETA) 10 ноября выпустило релиз, в котором объявило о введении нового упрощенного единовременного налога для стимулирования развивающихся компаний и предпринимательства.
Он включает в себя ежегодные единовременные выплаты и фиксированные ставки для начинающих компаний в зависимости от годового оборота:
Согласно релизу, начинающие компании с годовым оборотом, не превышающим 10 000 000 EGP, также выигрывают от упрощения процедуры взимания налога и снижения количества налоговых споров.
По материалам Orbitax
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