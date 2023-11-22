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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Египет вводит упрощенный единовременный налог для стартапов

Налоговое управление Египта (Egyptian Tax Authority, ETA) 10 ноября выпустило релиз, в котором объявило о введении нового упрощенного единовременного налога для стимулирования развивающихся компаний и предпринимательства.

Ольга Кутяева
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Он включает в себя ежегодные единовременные выплаты и фиксированные ставки для начинающих компаний в зависимости от годового оборота:

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  • 1 000 EGP, если годовой оборот составляет менее 250 000 EGP;
  • 2 500 EGP, если годовой оборот составляет от 250 000 до 500 000 EGP;
  • 5 000 EGP, если годовой оборот составляет от 500 000 до 1 000 000 EGP;
  • 0,5% от оборота, если годовой оборот составляет от 1 000 000 до 2 000 000 EGP;
  • 0,75% от оборота, если годовой оборот составляет от 2 000 000 до 3 000 000 EGP; и
  • 1,0% от оборота, если годовой оборот составляет от 3 000 000 до 10 000 000 EGP.

Согласно релизу, начинающие компании с годовым оборотом, не превышающим 10 000 000 EGP, также выигрывают от упрощения процедуры взимания налога и снижения количества налоговых споров.

По материалам Orbitax

#Египет#налоговые льготы
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Египет#налоговые льготы