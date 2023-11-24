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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Саудовская Аравия объявляет о девятой волне второго этапа интеграции электронных счетов-фактур

Налоговое и таможенное управление Саудовской Аравии объявило критерии включения налогоплательщиков в девятую волну второй фазы интеграции электронных счетов-фактур.

Ксения Шилкина
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Налогоплательщики-резиденты Саудовской Аравии с налогооблагаемым оборотом более 30 млн саудовских риялов в 2021 или 2022 календарном году должны соблюдать требования Фазы 2 к выставлению электронных счетов, которые вступают в силу с 1 июня 2024 года.

17 ноября 2023 года Налоговое и таможенное управление Саудовской Аравии (ZATCA) объявило на своем веб-сайте, что налогоплательщики-резиденты Саудовской Аравии, чей налогооблагаемый оборот превышает 30 млн саудовских риалов в течение 2021 или 2022 календарного года, подпадают под действие закона девятой волны интеграции электронного выставления счетов на этапе 2 и должны соответствовать требованиям этапа 2.

ZATCA уведомит затронутых налогоплательщиков о подготовке к подключению и интеграции их систем электронного выставления счетов с платформой электронного выставления счетов ZATCA (Fatoora).

По материалам ey.com

#Саудовская Аравия#счет-фактура
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Саудовская Аравия#счет-фактура