Новые правила возврата НДС в Дании начнут применяться с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года Дания будет применять внутренний обратный сбор налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке телекоммуникационных услуг для перепродажи.
Правила гласят, что местный обратный сбор применяется, когда основной целью покупки телекоммуникационных услуг является перепродажа, а собственное потребление услуг покупателем незначительно. Это означает, что именно покупатель будет обязан уплатить НДС в датских налоговых органах.
Правила будут применяться только к торговле между местными датскими предприятиями и только к торговле между предприятиями, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС.
Таким образом, компания, которая продает телекоммуникационные услуги другой компании, должна будет подтвердить, что покупатель является реселлером телекоммуникационных услуг, что будет означать, что будет применяться обратный сбор.
Определение телекоммуникационных услуг соответствует общему определению правил НДС и включает, в частности, следующие услуги:
По материалам ey.com
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