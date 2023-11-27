Новые правила возврата НДС в Дании начнут применяться с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года Дания будет применять внутренний обратный сбор налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке телекоммуникационных услуг для перепродажи.

Правила гласят, что местный обратный сбор применяется, когда основной целью покупки телекоммуникационных услуг является перепродажа, а собственное потребление услуг покупателем незначительно. Это означает, что именно покупатель будет обязан уплатить НДС в датских налоговых органах.

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Правила будут применяться только к торговле между местными датскими предприятиями и только к торговле между предприятиями, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС.

Таким образом, компания, которая продает телекоммуникационные услуги другой компании, должна будет подтвердить, что покупатель является реселлером телекоммуникационных услуг, что будет означать, что будет применяться обратный сбор.

Определение телекоммуникационных услуг соответствует общему определению правил НДС и включает, в частности, следующие услуги:

Услуги фиксированной и мобильной телефонной связи для передачи и коммутации голоса, данных и видео, включая телефонные услуги с компонентом изображения (услуги видеотелефонии);

Телефонные услуги, предоставляемые через Интернет, включая передачу голоса по интернет-протоколу (VoIP);

Голосовая почта, ожидание вызова, переадресация вызова, идентификация вызывающего абонента, трехсторонний вызов и другие услуги управления вызовами;

Пейджинговые услуги;

Аудиотекстовые услуги;

Факсимиле, телеграф и телекс;

Доступ к Интернету, включая Всемирную паутину;

Подключения к частной сети, обеспечивающие телекоммуникационные каналы исключительно для использования клиентом.