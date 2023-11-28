ОАЭ вносят изменения в закон о корпоративном налоге в рамках подготовки к введению GMT

24 ноября Объединенные Арабские Эмираты опубликовали закон № 60 от 2023 года, который вносит изменения в некоторые положения закона № 47 от 2022 года (Закон о корпоративном налоге).
Поправки вносятся в рамках подготовки к введению Глобального минимального налога (Компонент 2), включая добавление определений налога на прибыль и многонационального предприятия.
Поправки не содержат каких-либо конкретных правил для фактического введения Глобального минимального налога, которые должны быть опубликованы в будущем.
Предполагается, что правила введения Глобального минимального налога будут реализованы в 2025 году, хотя налог на прибыль может быть введен раньше - в 2024 году.
Более подробная информация о Федеральном указе № 60 и введении Глобального минимального налога будет опубликована позже.
По материалам Orbitax
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