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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ОАЭ вносят изменения в закон о корпоративном налоге в рамках подготовки к введению GMT

24 ноября Объединенные Арабские Эмираты опубликовали закон № 60 от 2023 года, который вносит изменения в некоторые положения закона № 47 от 2022 года (Закон о корпоративном налоге).

Ольга Кутяева
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Поправки вносятся в рамках подготовки к введению Глобального минимального налога (Компонент 2), включая добавление определений налога на прибыль и многонационального предприятия.

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Поправки не содержат каких-либо конкретных правил для фактического введения Глобального минимального налога, которые должны быть опубликованы в будущем.

Предполагается, что правила введения Глобального минимального налога будут реализованы в 2025 году, хотя налог на прибыль может быть введен раньше - в 2024 году.

Более подробная информация о Федеральном указе № 60 и введении Глобального минимального налога будет опубликована позже.

По материалам Orbitax

#Глобальный минимальный налог (GMT)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)