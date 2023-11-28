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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Франция обновляет рекомендации по трансфертному ценообразованию для малых и средних предприятий

22 ноября 2023 года налоговый орган Франции опубликовал обновленное Руководство по трансфертному ценообразованию для малых и средних предприятий (МСП).

Ксения Шилкина
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В руководстве рассматриваются концепция трансфертного ценообразования (ТЦО), концепция группы, связь между ТЦО и налогообложением, соблюдение принципа «вытянутой руки», контроль трансфертного ценообразования и соглашения о предварительном ценообразовании.

Некоторые из основных обновлений касаются документации и соответствия ТЦО, включая обязательства по основному и локальному файлам, обязательство подавать декларацию по ТЦО по форме № 2257-SD и отчетность по странам. Кроме того, предоставляются обновления в отношении трудно поддающихся оценке нематериальных активов, внутригрупповых финансовых операций и процедур разрешения споров для устранения двойного налогообложения, возникающего в результате оценок ТЦО.

По материалам orbitax.com

#трансфертное ценообразование#Франция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#трансфертное ценообразование#Франция