Малайзия предоставляет рекомендации по налоговым льготам

Налоговое управление Малайзии (IRBM) опубликовало публичное постановление № 5/2023, в котором содержатся рекомендации по налоговым льготам для одобренных проектов по производству продуктов питания в Малайзии.
Стимулом является освобождение от подоходного налога для одобренных проектов следующим образом:
100% освобождение от налога в течение 10 последовательных лет оценки (YA) в отношении установленного законом дохода, начиная с первого YA, в котором квалифицированное лицо получило установленный законом доход в отношении утвержденного проекта.
100% освобождение от налога на период 5 последовательных лет в отношении установленного законом дохода, начиная с первого года, в котором квалифицированное лицо получило установленный законом доход от существующего проекта и проекта расширения.
Утвержденные проекты по производству продуктов питания включают:
Лицами, имеющими право на получение льготы, могут быть:
По материалам orbitax.com
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