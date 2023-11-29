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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Малайзия предоставляет рекомендации по налоговым льготам

Налоговое управление Малайзии (IRBM) опубликовало публичное постановление № 5/2023, в котором содержатся рекомендации по налоговым льготам для одобренных проектов по производству продуктов питания в Малайзии.

Ксения Шилкина
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Стимулом является освобождение от подоходного налога для одобренных проектов следующим образом:

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100% освобождение от налога в течение 10 последовательных лет оценки (YA) в отношении установленного законом дохода, начиная с первого YA, в котором квалифицированное лицо получило установленный законом доход в отношении утвержденного проекта.

100% освобождение от налога на период 5 последовательных лет в отношении установленного законом дохода, начиная с первого года, в котором квалифицированное лицо получило установленный законом доход от существующего проекта и проекта расширения.

Утвержденные проекты по производству продуктов питания включают:

  • Посадка кенафа, технических культур, овощей, фруктов, трав, специй или товарных культур;
  • Аквакультура;
  • Выращивание крупного рогатого скота, буйволов, коз, овец или оленей;
  • Глубоководная рыбалка;
  • Пчеловодство (выращивание медоносных или урено-дольчатых пчел);
  • Посадка комбикорма, выращиваемого в рамках проекта, который был определен и одобрен Министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности (MAFS);
  • Рыбалка в открытом море; и
  • Посадка семян для агропродовольственных товаров.

Лицами, имеющими право на получение льготы, могут быть:

  • Компании, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях 2016 г.;
  • Агрокооперативы;
  • Ассоциации фермеров региона;
  • Федеральные фермерские ассоциации;
  • Государственные фермерские ассоциации;
  • Районные ассоциации рыбаков;
  • Федеральные ассоциации рыбаков;
  • Государственные ассоциации рыбаков; и
  • Индивидуальные предприниматели, партнерства или ассоциации, занимающиеся исключительно сельским хозяйством или рыболовством в рамках утвержденного проекта.

По материалам orbitax.com

#Малайзия#налоговые льготы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Малайзия#налоговые льготы