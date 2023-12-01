Предмет агентского договора может включать в себя как конкретные действия, так и общие полномочия на совершение юридических и фактических действий агентом

Принципал обратился в суд с требованием признать агентские договоры незаключенными. По мнению Принципала стороны не пришли к соглашению по существенным условиям. К таким существенным условиям истец отнес то, что не указаны конкретные действия, которые должен был выполнить ответчик.

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Согласно агентскому договору, ответчик принял на себя обязательство совершить от имени и за счет истца действия, способствующие продаже движимого и недвижимого имущества и земельного участка Принципала.

Доводы Принципала, согласно которым, в договоре, содержащим перечень имущества, дополнительно должны были быть расписаны более подробные идентифицирующие признаки имущества, были поддержаны судами первой и апелляционной, кассационной инстанции.

Суды указали на отсутствие определённого предмета агентского договора, то есть, не указаны какие конкретные фактические действия должен совершить агент в рамках исполнения своих обязанностей по договорам, а также какие полученные от принципала документы должен возвратить.

ВС РФ указал следующее:

Анализируя ГК РФ, ВС РФ пришел к выводу, что принципал вправе поручить агенту осуществлять любые действия, которые могут быть определены договором. При этом действия могут быть конкретно перечислены либо, учитывая, что не всегда на момент заключения договора, возможно определить точные действия, договор может содержать общие полномочия, передаваемые принципалом агенту.