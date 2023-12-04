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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Национальное собрание Вьетнама одобрило продление срока использования пониженных ставок НДС в 2024 году

Национальное собрание Вьетнама 29 ноября 2023 года одобрило резолюцию о снижении ставки НДС с 10% до 8% для ряда товаров и услуг в первые шесть месяцев 2024 года.

Ксения Шилкина
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Снижение аналогично предыдущему снижению НДС. Последнее из которых применяется с 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. Снижение обычно применяется к товарам и услугам, облагаемым стандартной ставкой НДС 10%, за исключением некоторых определенных поставок, включая телекоммуникационные, банковские, горнодобывающие продукты, товары и услуги, облагаемые акцизным налогом (специальным налогом с продаж) и т.д.

Для реализации расширенного снижения будет издано постановление правительства.

По материалам orbitax.com

#Вьетнам#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Вьетнам#НДС / VAT