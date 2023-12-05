Законопроект об иммиграции Венгрии предлагает новые категории разрешений на работу и проживание

15 ноября 2023 года правительство Венгрии представило в парламент новый иммиграционный закон, целью которого является внести поправки в существующие правила для граждан третьих стран.

В случае одобрения законопроект вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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В случае одобрения предлагаемый законопроект внесет следующие изменения:

две отдельные категории разрешений будут доступны для граждан третьих стран, желающих работать в Венгрии: одна для квалифицированных («белых воротничков») рабочих и еще одна для приглашенных («синих воротничков»);

разрешения для квалифицированных рабочих позволят владельцам проживать в Венгрии на срок до трех лет (по сравнению с двумя годами для владельцев комбинированных разрешений на работу и проживание);

обладатели разрешений на работу в качестве приглашенной рабочей силы будут обязаны соблюдать максимальную продолжительность пребывания, не смогут спонсировать членов семьи и не будут иметь права подавать заявление на получение постоянного места жительства;

новый тип разрешения сроком на 10 лет будет введен для физических лиц, которые осуществят соответствующие инвестиции в Венгрию на сумму не менее 250 000 евро; и

в иммиграционные процессы будут внесены изменения, чтобы сократить время обработки заявлений.