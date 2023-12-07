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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Великобритания объявила о реформе виз для деловых посетителей

22 ноября 2023 года канцлер Великобритании сделал ряд заявлений, связанных с иммиграцией, в Осеннем заявлении 2023 года, в частности, о реформе виз для деловых посетителей.

Ксения Шилкина
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Правительство расширит правила для деловых посетителей, чтобы позволить деловым путешественникам участвовать в более широком спектре разрешенных видов деятельности, начиная с января 2024 года.

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С января 2024 года правительство внесет изменения, которые расширят и разъяснят виды деятельности, которые можно осуществлять в внутрикорпоративной обстановке, обеспечивают более широкий охват сектора юридических услуг и упрощают механизмы для тех, кто выполняет оплачиваемые контракты.

Правительство также рассмотрит возможность дальнейших реформ правил посещения деловых людей в 2024 году. Правительство также расширяет новые и существующие схемы мобильности молодежи (YMS), чтобы гарантировать, что следующее поколение получит более широкий спектр возможностей для жизни и работы.

По материалам ey.com

#Великобритания#Иммиграция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Великобритания#Иммиграция