Великобритания объявила о реформе виз для деловых посетителей

22 ноября 2023 года канцлер Великобритании сделал ряд заявлений, связанных с иммиграцией, в Осеннем заявлении 2023 года, в частности, о реформе виз для деловых посетителей.

Правительство расширит правила для деловых посетителей, чтобы позволить деловым путешественникам участвовать в более широком спектре разрешенных видов деятельности, начиная с января 2024 года.

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С января 2024 года правительство внесет изменения, которые расширят и разъяснят виды деятельности, которые можно осуществлять в внутрикорпоративной обстановке, обеспечивают более широкий охват сектора юридических услуг и упрощают механизмы для тех, кто выполняет оплачиваемые контракты.

Правительство также рассмотрит возможность дальнейших реформ правил посещения деловых людей в 2024 году. Правительство также расширяет новые и существующие схемы мобильности молодежи (YMS), чтобы гарантировать, что следующее поколение получит более широкий спектр возможностей для жизни и работы.