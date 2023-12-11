Саудовская Аравия предоставляет 30-летний пакет налоговых льгот

5 декабря 2023 года Саудовское агентство печати опубликовало информацию о 30-летнем пакете налоговых льгот для программы региональных штаб-квартир (RHQ), которая способствует созданию штаб-квартир в Саудовской Аравии.

Министерство инвестиций Саудовской Аравии (MISA) в координации с Министерством финансов и Закятом, налоговым и таможенным управлением (ZATCA) объявило о 30-летнем пакете налоговых льгот – Программа штаб-квартир (RHQ), направленная на дальнейшую оптимизацию процесса создания штаб-квартиры транснациональными компаниями (ТНК) в Саудовской Аравии.

Все услуги по этой теме:

30-летняя налоговая льгота RHQ включает ставку 0 процентов:

Налог с доходов корпораций.

Налог у источника выплаты («WHT»), относящийся к утвержденной деятельности RHQ.

Компании получат налоговые льготы от RHQ со дня получения лицензии RHQ.

Программа RHQ является совместной инициативой MISA и Королевской комиссии города Эр-Рияд (RCRC).

направлена на привлечение транснациональных корпораций к созданию своей штаб-квартиры в Саудовской Аравии и позиционированию Королевства как ведущего коммерческого, промышленного и инвестиционного центра в регионе MENA, предлагая ряд преимуществ и премиальных услуг поддержки, которые дополняют глобально конкурентоспособное ценностное предложение Королевства.

Программа, впервые запущенная в 2021 году, к настоящему времени лицензировала более 200 компаний на управление своими штаб-квартирами в Королевстве Саудовская Аравия. Кроме того, семь международных школ K-12 объявили о своих новых кампусах в Королевстве в рамках специальной программы поддержки, ориентированной на лучшие в своем классе международные школы со всего мира.