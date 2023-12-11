Гонконг упраздняет один из двух ранее существовавших бизнес-идентификаторов в пользу единого номера

Реестр компаний Гонконга объявил о создании системы уникальных бизнес-идентификаторов (UBI) для всех компаний, которые находятся под управлением Регистрара (Company Registry).

Чтобы сохранить ведущую позицию Гонконга как международного финансового центра единственным идентификатором для Регистрара и для Налоговой службы (Inland Revenue Department) теперь устанавливается Регистрационный номер компании (Business Registration Number, BRN - первые 8 цифр Certificate No).

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Теперь Регистрационный номер компании будет приниматься как уникальный бизнес-идентификатор для всех компаний и организаций в Гонконге. А Company Number - регистрационный номер в Системе Регистрара - отменяется с 27 декабря.

Внедрение системы уникальных бизнес-идентификаторов проходит в два этапа. Первый этап был запущен с 1 ноября 2021 года для отдельных организационно-правовых форм. А с 27 декабря текущего года будет реализован второй этап - общеобязательный - для охвата компаний с ограниченной ответственностью и других организационно-правовых форм.

Уникальный бизнес-идентификатор будет указываться в регистрационных документах, а также в подлежащих заполнению формах, подаваемых в Реестр. А также он будет использоваться для идентификации компаний и поиска в Реестре.