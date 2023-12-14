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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Австрия выпустила уведомление о приостановке действия налогового соглашения с Россией

6 декабря Минфин Австрии выпустил уведомление о приостановлении действия налогового соглашения с Россией от 2000 года. В уведомлении говорится, что Россия приостановила действие некоторых положений соглашения 8 августа 2023 года и, следовательно, действие положений, приостановленных Россией, также приостанавливается Австрией.

Ольга Кутяева
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В частности, приостанавливается действие следующих положений:

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  • постоянное представительство, включая связанные с ним положения протокола (статья 5);
  • все стандарты распределения, включая соответствующие протокольные положения (статьи 6-22);
  • недискриминация (статья 24);
  • административная помощь в сборе налогов (статья 26.1);
  • ограничение льгот (статья 26.2);
  • протокольное положение к статье 25 (касается арбитража).

Остаются в силе следующие положения:

  • личная сфера применения, включая соответствующие положения протокола (статья 1);
  • налоги, охватываемые договором (статья 2);
  • общие определения, включая соответствующие положения протокола (статья 3);
  • резидентность, включая соответствующие протокольные положения (статья 4);
  • избежание двойного налогообложения (статья 23);
  • процедура взаимных соглашений (статья 25);
  • обмен информацией, включая соответствующие протокольные положения (статья 26).

В уведомлении говорится, что поскольку действие основных положений договора приостановлено, Австрия не лишена возможности облагать налогом операции с Россией в соответствии с положениями австрийского национального законодательства.

Также приводятся подробные сведения о положениях, которые считаются неэффективными, несмотря на то, что их действие формально не приостановлено. В частности, хотя действие положений об избежании двойного налогообложения (статья 23) не приостановлено, эти положения основаны на налогообложении доходов в соответствии с соглашением, которое приостановлено, и поэтому положения об избежании двойного налогообложения в отношении Австрии неэффективны.

Кроме того, процедуры взаимного согласования в соответствии со статьей 25 больше не могут быть инициированы и проведены, поскольку налоговые права Договаривающихся государств больше не ограничены в связи с приостановлением действия соответствующих положений соглашения.

Наконец, отмечается, что Австрия приостановила обмен информацией в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам в марте 2022 года, сославшись на применение принципа публичного порядка (Ordre public), который прямо предусмотрен в качестве причины отказа от обмена информацией как в рамках Конвенции, так и в рамках налогового соглашения.

По материалам Orbitax

#Австрия#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Австрия#налоговое соглашение#Россия#соглашение об избежании двойного налогообложения