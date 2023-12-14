Австрия выпустила уведомление о приостановке действия налогового соглашения с Россией

6 декабря Минфин Австрии выпустил уведомление о приостановлении действия налогового соглашения с Россией от 2000 года. В уведомлении говорится, что Россия приостановила действие некоторых положений соглашения 8 августа 2023 года и, следовательно, действие положений, приостановленных Россией, также приостанавливается Австрией.
В частности, приостанавливается действие следующих положений:
Остаются в силе следующие положения:
В уведомлении говорится, что поскольку действие основных положений договора приостановлено, Австрия не лишена возможности облагать налогом операции с Россией в соответствии с положениями австрийского национального законодательства.
Также приводятся подробные сведения о положениях, которые считаются неэффективными, несмотря на то, что их действие формально не приостановлено. В частности, хотя действие положений об избежании двойного налогообложения (статья 23) не приостановлено, эти положения основаны на налогообложении доходов в соответствии с соглашением, которое приостановлено, и поэтому положения об избежании двойного налогообложения в отношении Австрии неэффективны.
Кроме того, процедуры взаимного согласования в соответствии со статьей 25 больше не могут быть инициированы и проведены, поскольку налоговые права Договаривающихся государств больше не ограничены в связи с приостановлением действия соответствующих положений соглашения.
Наконец, отмечается, что Австрия приостановила обмен информацией в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам в марте 2022 года, сославшись на применение принципа публичного порядка (Ordre public), который прямо предусмотрен в качестве причины отказа от обмена информацией как в рамках Конвенции, так и в рамках налогового соглашения.
По материалам Orbitax
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