Австрия выпустила уведомление о приостановке действия налогового соглашения с Россией

6 декабря Минфин Австрии выпустил уведомление о приостановлении действия налогового соглашения с Россией от 2000 года. В уведомлении говорится, что Россия приостановила действие некоторых положений соглашения 8 августа 2023 года и, следовательно, действие положений, приостановленных Россией, также приостанавливается Австрией.

В частности, приостанавливается действие следующих положений:

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постоянное представительство, включая связанные с ним положения протокола (статья 5);

все стандарты распределения, включая соответствующие протокольные положения (статьи 6-22);

недискриминация (статья 24);

административная помощь в сборе налогов (статья 26.1);

ограничение льгот (статья 26.2);

протокольное положение к статье 25 (касается арбитража).

Остаются в силе следующие положения:

личная сфера применения, включая соответствующие положения протокола (статья 1);

налоги, охватываемые договором (статья 2);

общие определения, включая соответствующие положения протокола (статья 3);

резидентность, включая соответствующие протокольные положения (статья 4);

избежание двойного налогообложения (статья 23);

процедура взаимных соглашений (статья 25);

обмен информацией, включая соответствующие протокольные положения (статья 26).

В уведомлении говорится, что поскольку действие основных положений договора приостановлено, Австрия не лишена возможности облагать налогом операции с Россией в соответствии с положениями австрийского национального законодательства.

Также приводятся подробные сведения о положениях, которые считаются неэффективными, несмотря на то, что их действие формально не приостановлено. В частности, хотя действие положений об избежании двойного налогообложения (статья 23) не приостановлено, эти положения основаны на налогообложении доходов в соответствии с соглашением, которое приостановлено, и поэтому положения об избежании двойного налогообложения в отношении Австрии неэффективны.

Кроме того, процедуры взаимного согласования в соответствии со статьей 25 больше не могут быть инициированы и проведены, поскольку налоговые права Договаривающихся государств больше не ограничены в связи с приостановлением действия соответствующих положений соглашения.

Наконец, отмечается, что Австрия приостановила обмен информацией в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам в марте 2022 года, сославшись на применение принципа публичного порядка (Ordre public), который прямо предусмотрен в качестве причины отказа от обмена информацией как в рамках Конвенции, так и в рамках налогового соглашения.