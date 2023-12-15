News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
0

Введение Бельгией новой директивы ЕС о Голубой карте отложено

Внедрение новой Директивы ЕС о Голубой карте в Бельгии было отложено.

Ксения Шилкина
Обсудить

Первоначально предполагалось, что Директива вступит в силу к 18 ноября 2023 года. До тех пор, пока она не будет полностью реализована, действующее законодательство, регулирующее выдачу синих карт, останется в силе.

Федеральные и региональные власти Бельгии в настоящее время работают над завершением технических аспектов реализации новой Директивы. Новые законы будут зависеть от интерпретации Директивы Брюссельским, Фламандским и Валлонским регионами, которые обладают автономией в вопросах реализации.

20 октября 2021 года Европейский парламент предложил Директиву ЕС о Голубой карте 2021/1883, которая заменит старую Директиву 2009/50.

Ключевые обновления в новой Директиве :

  • снижение порога заработной платы;
  • смягчение договорных и квалификационных критериев, с соответствующим опытом, заменяющим требование наличия сертификатов о высшем образовании;
  • позволить владельцу Голубой карты осуществлять предпринимательскую деятельность в других странах ЕС;
  • находиться в Государствах-членах ЕС на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода без получения разрешения на работу.

Государствам-членам ЕС первоначально был отведен двухлетний период для того чтобы включить положения новой Директивы в свое соответствующее национальное законодательство. Однако многие государства-члены (например, Швеция) еще не внедрили его.

По материалам ey.com

#Бельгия#Иммиграция
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Бельгия#Иммиграция