Введение Бельгией новой директивы ЕС о Голубой карте отложено

Внедрение новой Директивы ЕС о Голубой карте в Бельгии было отложено.

Первоначально предполагалось, что Директива вступит в силу к 18 ноября 2023 года. До тех пор, пока она не будет полностью реализована, действующее законодательство, регулирующее выдачу синих карт, останется в силе.

Федеральные и региональные власти Бельгии в настоящее время работают над завершением технических аспектов реализации новой Директивы. Новые законы будут зависеть от интерпретации Директивы Брюссельским, Фламандским и Валлонским регионами, которые обладают автономией в вопросах реализации.

20 октября 2021 года Европейский парламент предложил Директиву ЕС о Голубой карте 2021/1883, которая заменит старую Директиву 2009/50.

Ключевые обновления в новой Директиве :

снижение порога заработной платы;

смягчение договорных и квалификационных критериев, с соответствующим опытом, заменяющим требование наличия сертификатов о высшем образовании;

позволить владельцу Голубой карты осуществлять предпринимательскую деятельность в других странах ЕС;

находиться в Государствах-членах ЕС на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода без получения разрешения на работу.

Государствам-членам ЕС первоначально был отведен двухлетний период для того чтобы включить положения новой Директивы в свое соответствующее национальное законодательство. Однако многие государства-члены (например, Швеция) еще не внедрили его.