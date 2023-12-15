Введение Бельгией новой директивы ЕС о Голубой карте отложено

Внедрение новой Директивы ЕС о Голубой карте в Бельгии было отложено.
Первоначально предполагалось, что Директива вступит в силу к 18 ноября 2023 года. До тех пор, пока она не будет полностью реализована, действующее законодательство, регулирующее выдачу синих карт, останется в силе.
Федеральные и региональные власти Бельгии в настоящее время работают над завершением технических аспектов реализации новой Директивы. Новые законы будут зависеть от интерпретации Директивы Брюссельским, Фламандским и Валлонским регионами, которые обладают автономией в вопросах реализации.
20 октября 2021 года Европейский парламент предложил Директиву ЕС о Голубой карте 2021/1883, которая заменит старую Директиву 2009/50.
Ключевые обновления в новой Директиве :
Государствам-членам ЕС первоначально был отведен двухлетний период для того чтобы включить положения новой Директивы в свое соответствующее национальное законодательство. Однако многие государства-члены (например, Швеция) еще не внедрили его.
По материалам ey.com
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