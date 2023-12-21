Турция вносит изменения в требования к инвестициям в фонды венчурного капитала для бенефициаров зоны развития технологий

Турция опубликовала решение президента № 7953 в Официальном вестнике от 16 декабря 2023 года, которое вносит поправки в требования к инвестициям в венчурные фонды для налогоплательщиков, работающих в зонах технологического развития (TDZ).
В рамках условий получения льгот TDZ налогоплательщики должны направлять процент освобожденных от налога доходов на специальный счет фонда, который должен использоваться для приобретения акций фондов венчурного капитала или для инвестирования в партнерства венчурного капитала или компании в бизнес-инкубаторе.
Аналогичные требования применяются в отношении 100% вычета на НИОКР для квалификации расходов на инновации и НИОКР или проектирование в соответствии с Законом № 5746 «О поддержке научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности».
Постановлением Президента № 7953 внесены следующие изменения:
Поправки применяются с 1 января 2024 года.
По материалам orbitax.com
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