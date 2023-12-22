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Полина Мостепан
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Повышение ключевой ставки: с 15 декабря 2023 года составит 16 п.п.

На прошлой неделе прошло ещё одно собрание Совета директоров ЦБ и было принято решение в очередной раз повысить ключевую ставку и, в этот раз до 16 %. Ставка повысилась, конечно, всего лишь на 100 б.п., но важно отметить, что она уже совсем близка к 20 процентной отметке, установленной прошлой весной.

Полина Мостепан
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И всему вина- инфляционное давление, которое остается на высоком уровне. Данные меры со стороны Регулятора нацелены на борьбу с инфляцией, которая прогнозируется по итогам текущего года где-то в среднем с 7,0–7,5%. Важно уточнить, что, согласно прогнозу Регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Конечно, существует риск, что рост ставок по кредиту повлияет негативно на бизнес и, соответственно, скажется на экономическом развитии страны. Но по мнению ЦБ, финансирование бизнеса, возможно поддерживать при помощи государственных льготных программ.

До конца года ключевая ставка составит 16 %, так как очередное собрание запланировано уже в следующем году- 16 февраля 2024 г.

По материалам: Банк России

#ключевая ставка#Центробанк
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#ключевая ставка#Центробанк