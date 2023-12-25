Бахрейн обсуждает введение корпоративного налога

На прошлой неделе прошло совместное правительственно-парламентское заседание, в ходе которого были приняты парламентские законы о введении налогов на компании.

Член комитета по финансовым и экономическим вопросам Палаты представителей, депутат Ахмед Аль-Салум сообщил, что у правительственной команды есть сомнения по поводу законов, представленных Палатой представителей, поскольку первый закон требует установить ставку налога на прибыль для средних и крупных компаний в размере 5%, а второй закон требует ставку налога для иностранных компаний в размере 30%.

Он заявил, что правительственная команда предупредила, что эти законы нанесут ущерб конкурентной позиции Королевства, экономической стабильности и возможностям трудоустройства.

Правительственная команда сообщила, что правительство разрабатывает законопроект, в котором корпоративный налог будет рассматриваться разумно и с особой осторожностью, поскольку закон стремится сбалансировать утверждение новых доходов в общий бюджет и конкурентоспособность Королевства Бахрейн, а не наносить ущерб этой конкурентоспособности таким образом, чтобы это приводило к негативному влиянию на привлечение деловых лидеров и средств, создавая тем самым новые рабочие места и возможности для бизнеса для бахрейнцев.

Аль-Саллум заявил, что правительственная группа сообщила на заседании парламента, что правительство скоро завершит подготовку законопроекта, и он будет подвергнут тщательному рассмотрению всеми заинтересованными сторонами, прежде чем передать его в законодательный орган.

Он заявил, что правительственная группа проинформировала представителей о том, что ожидает передачи законопроекта в законодательный орган в марте следующего года.

Стоит отметить, что на встрече присутствовала правительственная команда во главе с министром финансов и национальной экономики шейхом Салманом бен Халифой Аль Халифой, так как встреча проходила с Комитетом по финансовым и экономическим вопросам Палаты представителей.

В ходе встречи парламентский комитет рассмотрел цели закона о корпоративном налоге и важность его реализации на нынешнем этапе финансового баланса, к которому стремится Королевство Бахрейн, увеличения диверсификации источников доходов и создания новых ресурсов для государственной казны, а также рассмотрела точку зрения министра финансов относительно корпоративного налога и текущих мировых тенденций, согласно которым было принято установление налогов на компании.