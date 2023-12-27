News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Италия вносит поправки в правила КИК в отношении глобального минимума Компонента 2

Совет министров Италии 19 декабря 2023 года утвердил законодательный указ о реализации налоговых реформ в области международного налогообложения.

Ксения Шилкина
Обсудить

Указ включает, среди прочего, внедрение глобального минимального налога по Компоненту 2 в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года. В связи с этим законодательный указ также вносит изменения в режим контролируемой иностранной компании (КИК) в стране, вступающий в силу с 1 января 2024 года.

Все услуги по этой теме:
Налоговые последствия КИК.
Хотите проконсультироваться с адвокатом?
Проконсультироваться с адвокатом
Хотите задать вопрос офшорному юристу?
Обратиться
Справочник по КИК: Как владеть иностранными компаниями и не иметь проблем с налоговой в России
Де Либри , Библиотека GSL, 2019
Подробнее

В дополнение к условию о минимальной эффективной ставке налога в размере 15%, законодательный указ также вводит упрощенный вариант уплаты замещающего налога вместо налогообложения вмененного дохода КИК по стандартной ставке корпоративного налога в Италии в размере 24%. Опция может быть выбрана минимум на три года и предусматривает замещающий налог по ставке 15% от чистой прибыли до уплаты налогов за финансовый год (без учета списания активов и резервов на риски). Чтобы соответствовать критериям, финансовые показатели КИК должны быть сертифицированы местными уполномоченными профессиональными аудиторами.

Если выбор сделан, он применяется ко всем КИК и автоматически продлевается по истечении минимального трехлетнего периода, если не будет отменен.

По материалам orbitax.com

#BEPS#Италия#КИК
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#BEPS#Италия#КИК