Италия вносит поправки в правила КИК в отношении глобального минимума Компонента 2

Совет министров Италии 19 декабря 2023 года утвердил законодательный указ о реализации налоговых реформ в области международного налогообложения.

Указ включает, среди прочего, внедрение глобального минимального налога по Компоненту 2 в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года. В связи с этим законодательный указ также вносит изменения в режим контролируемой иностранной компании (КИК) в стране, вступающий в силу с 1 января 2024 года.

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В дополнение к условию о минимальной эффективной ставке налога в размере 15%, законодательный указ также вводит упрощенный вариант уплаты замещающего налога вместо налогообложения вмененного дохода КИК по стандартной ставке корпоративного налога в Италии в размере 24%. Опция может быть выбрана минимум на три года и предусматривает замещающий налог по ставке 15% от чистой прибыли до уплаты налогов за финансовый год (без учета списания активов и резервов на риски). Чтобы соответствовать критериям, финансовые показатели КИК должны быть сертифицированы местными уполномоченными профессиональными аудиторами.

Если выбор сделан, он применяется ко всем КИК и автоматически продлевается по истечении минимального трехлетнего периода, если не будет отменен.