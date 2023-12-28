Финансовая отчетность и аудит в Индонезии Материал редакции

За последние 15 лет экономика Индонезии значительно выросла. Одна из причин ее стремительного роста – увеличение числа малых предприятий, работающих на местном рынке. Местные компании обязаны вести бухгалтерский учет и имеют определенные требования по подготовке отчетности и прохождению аудита. Ниже расскажем о них.

Бухгалтерский учет в Индонезии

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Индонезийские компании обязаны вести бухгалтерский учет своих операций в соответствии с местными стандартами бухгалтерского учета. В Индонезии применяются стандарты финансового учета, выпущенные Советом по стандартам финансового учета Индонезии и Советом по стандартам шариатского учета Индонезии. Местные стандарты во многом схожи с международными стандартами финансовой отчетности. Бухгалтерский учет ведется на индонезийском языке.

Поскольку многие налоговые формы необходимо подавать каждый месяц, индонезийские компании обязаны вести учет на ежемесячной основе.

В бухгалтерских книгах должна использоваться рупия в качестве валюты. Если компания хочет использовать в бухгалтерском учете другую функциональную валюту, ей необходимо получить разрешение налоговых органов. Это необходимо сделать не позднее, чем за три месяца до начала отчетного года.

Первичная учетная документация по компании должна храниться на протяжении 10 лет.

Бухгалтерский учет состоит из следующих аспектов:

бухгалтерская запись операций компании; расчет выплат наемных сотрудников и отчислений в социальные фонды;

расчет задолженностей с контрагентами;

подготовка управленческих отчетов;

налоговый расчет;

подготовка и подача налоговых деклараций;

учет остатков готовой продукции;

управление активами компании.



Какие требования к финансовой отчетности компаний в Индонезии?

Представление финансовой отчетности в Индонезии регулируется Законом о компаниях от 2007 года и другими нормативными актами.

Компании обязаны подавать свою финансовую отчетность вместе с налоговой декларацией в налоговые органы Индонезии.

Как правило, финансовый год совпадает с календарным. Срок подачи финансовой отчетности – до 30 апреля года, следующего за отчетным. В случае если отчетный период не совпадает с календарным годом, финансовая отчетность должна быть подана в течение четырех месяцев поле завершения отчетного года.

Ежегодная финансовая отчетность должна быть представлена на общем собрании акционеров не позднее 6 месяцев после завершения финансового года. Финансовая отчетность должна быть одобрена на общем собрании.

Финансовая отчетность индонезийских компаний состоит из пяти основных финансовых разделов:

Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Отчет об изменении в капитале

Пояснения к финансовой отчетности



Помимо информации финансовых разделов отчетность должна содержать следующую информацию:

отчет о деятельности компании за год;

отчет о реализации социальной и экологической ответственности;



подробные сведения о проблемах, возникших в течение отчетного года и влияющих на деятельность компании;



отчет о выполнении надзорных функций Советом комиссионеров в течение отчетного года;



имена членов Совета директоров и Совета комиссионеров;



данные о заработной плате и компенсациях членам Совета директоров и Совета комиссионеров.



Финансовая отчетность подписывается всеми членами Совета Директоров и Совета комиссионеров, также она должна быть представлена в офис компании в день уведомления членов Совета акционеров. В случае если кто-то из членов не может подписать отчетность, он должен обозначить причину в письменном виде или такая причина должна быть обозначена в отдельном письме, приложенном к финансовой отчетности.

Какие компании обязаны проводить аудит в Индонезии?

Согласно закону, обязательному аудиту подлежит финансовая отчетность компаний, отвечающих одному из следующих критериев:

Публичные компании Финансовые институты (кредитные организации, пенсионные и инвестиционные фонды, страховые организации)

Компании, чьи активы превышают 25 миллионов индонезийских рупий

Компании, чья выручка превышает 50 миллионов индийских рупий

Де6иторы банков, чья финансовая отчетность подлежит ежегодной проверке со стороны банка

Компании с государственным участием

Компании, выпускающие векселя

Компании, чья деятельность связана с управлением фондом сообщества

Компании, являющиеся эмитентами ценных бумаг



Требования к аудитору определены Министерством финансов Индонезии. Лицензию аудиторам также выдает Министерство Финансов на срок пять лет, который может быть продлен.

Компании не могут пользоваться услугами одного и того же аудитора или аудиторской компании на протяжении 6 лет в подряд, если только в структуре компании не произошли изменений.

Аудиторский отчет содержит информацию о том, соответствует ли финансовая отчетность принятым стандартам финансовым отчетности Индонезии и нет ли нарушений в отображаемых в ней данных.

Аудиторская проверка позволяет:

выявлять и оценивать риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;

оценивать эффективность внутреннего контроля компании;



оценивать целесообразность используемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и связанной с ними информации, раскрытой руководством;



сделать вывод о целесообразности использования руководством принципа непрерывности деятельности в бухгалтерском учете.



Консолидированная отчетность

Для компаний, зарегистрированных в Индонезии и имеющих дочерние компании, предусмотрена подготовка консолидированной финансовой отчетности.

Консолидированная отчетность должна быть подготовлена в соответствии со стандартами финансовой отчетности Индонезии. Ключевым фактором для консолидации отчетности является наличие контроля головной компании над дочерней.

Консолидация требуется, если головная компания обладает властью над объектом инвестиции, подвержена риску изменения доходов от своего участия в инвестиции и имеет возможность использовать свою власть для влияния на доходы дочерней компании.

Для определения степени контроля принимаются во внимание следующие факторы:

оценка цели и структуры объекта инвестиций;

вид деятельности и наличие полномочий для управления ими;



характер прав над объектом инвестиции;



наличие права голоса при принятии ключевых решений;



отношения между инвесторами при осуществлении контроля;



осуществление власти инвестором напрямую или через агента;



наличие власти над ключевыми активами.



Если компания готовит консолидированную отчетность по группе компаний, то у индонезийских компаний не готовят отдельную финансовую отчетность. Финансовая отчетность каждой отдельной компании входит в состав данных консолидированной отчетности в качестве дополнительных раскрытий.

Ответственность за просрочку подачи или непредоставление финансовой отчетности в Индонезии

За непредоставление финансовой и налоговой отчетности предусмотрены штрафы в размере от 2 до 48% от суммы неуплаченного налога.

Нарушение срока подачи влечет за собой возникновение штрафа в размере 1 миллиона рупий.