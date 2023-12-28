За последние 15 лет экономика Индонезии значительно выросла. Одна из причин ее стремительного роста – увеличение числа малых предприятий, работающих на местном рынке. Местные компании обязаны вести бухгалтерский учет и имеют определенные требования по подготовке отчетности и прохождению аудита. Ниже расскажем о них.
Индонезийские компании обязаны вести бухгалтерский учет своих операций в соответствии с местными стандартами бухгалтерского учета. В Индонезии применяются стандарты финансового учета, выпущенные Советом по стандартам финансового учета Индонезии и Советом по стандартам шариатского учета Индонезии. Местные стандарты во многом схожи с международными стандартами финансовой отчетности. Бухгалтерский учет ведется на индонезийском языке.
В бухгалтерских книгах должна использоваться рупия в качестве валюты. Если компания хочет использовать в бухгалтерском учете другую функциональную валюту, ей необходимо получить разрешение налоговых органов. Это необходимо сделать не позднее, чем за три месяца до начала отчетного года.
Первичная учетная документация по компании должна храниться на протяжении 10 лет.
Бухгалтерский учет состоит из следующих аспектов:
Представление финансовой отчетности в Индонезии регулируется Законом о компаниях от 2007 года и другими нормативными актами.
Компании обязаны подавать свою финансовую отчетность вместе с налоговой декларацией в налоговые органы Индонезии.
Как правило, финансовый год совпадает с календарным. Срок подачи финансовой отчетности – до 30 апреля года, следующего за отчетным. В случае если отчетный период не совпадает с календарным годом, финансовая отчетность должна быть подана в течение четырех месяцев поле завершения отчетного года.
Ежегодная финансовая отчетность должна быть представлена на общем собрании акционеров не позднее 6 месяцев после завершения финансового года. Финансовая отчетность должна быть одобрена на общем собрании.
Финансовая отчетность индонезийских компаний состоит из пяти основных финансовых разделов:
Помимо информации финансовых разделов отчетность должна содержать следующую информацию:
Финансовая отчетность подписывается всеми членами Совета Директоров и Совета комиссионеров, также она должна быть представлена в офис компании в день уведомления членов Совета акционеров. В случае если кто-то из членов не может подписать отчетность, он должен обозначить причину в письменном виде или такая причина должна быть обозначена в отдельном письме, приложенном к финансовой отчетности.
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Согласно закону, обязательному аудиту подлежит финансовая отчетность компаний, отвечающих одному из следующих критериев:
Требования к аудитору определены Министерством финансов Индонезии. Лицензию аудиторам также выдает Министерство Финансов на срок пять лет, который может быть продлен.
Компании не могут пользоваться услугами одного и того же аудитора или аудиторской компании на протяжении 6 лет в подряд, если только в структуре компании не произошли изменений.
Аудиторский отчет содержит информацию о том, соответствует ли финансовая отчетность принятым стандартам финансовым отчетности Индонезии и нет ли нарушений в отображаемых в ней данных.
Аудиторская проверка позволяет:
Для компаний, зарегистрированных в Индонезии и имеющих дочерние компании, предусмотрена подготовка консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированная отчетность должна быть подготовлена в соответствии со стандартами финансовой отчетности Индонезии. Ключевым фактором для консолидации отчетности является наличие контроля головной компании над дочерней.
Консолидация требуется, если головная компания обладает властью над объектом инвестиции, подвержена риску изменения доходов от своего участия в инвестиции и имеет возможность использовать свою власть для влияния на доходы дочерней компании.
Для определения степени контроля принимаются во внимание следующие факторы:
Если компания готовит консолидированную отчетность по группе компаний, то у индонезийских компаний не готовят отдельную финансовую отчетность. Финансовая отчетность каждой отдельной компании входит в состав данных консолидированной отчетности в качестве дополнительных раскрытий.
За непредоставление финансовой и налоговой отчетности предусмотрены штрафы в размере от 2 до 48% от суммы неуплаченного налога.
Нарушение срока подачи влечет за собой возникновение штрафа в размере 1 миллиона рупий.
Кроме того, подделка документации и предоставление ложных сведений может привести к тюремному заключению для директора компании.
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