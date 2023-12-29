News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
2

Литва добавила Россию в черный список

Литва опубликовала приказ от 30 ноября 2023 года, которым вносит изменения в список целевых территорий страны (черный список), включая добавление России.

Ксения Шилкина
Обсудить

Черный список важен в отношении различных налоговых вопросов, включая правила КИК Литвы. Измененный черный список вступил в силу 1 декабря 2023 года и включает в себя следующие 49 целевых территорий:

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Азорские острова, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Бруней, Каймановы острова, острова Кука, Кюрасао, Джибути, Доминика, Эквадор, Фиджи, Гибралтар, Гватемала, Гернси, остров Мэн, Джерси, Кения, Ливан, Либерия, Мадейра, Мальдивы, Маршалловы острова, Маврикий, Монтсеррат, Намибия, Науру, Ниуэ, Палау, Россия, Сент-Китс и Невис, Сен-Пьер и Микелон, Самоа, Сейшельские острова, Синт-Мартен (часть Королевство Нидерландов), острова Св. Елены и Тристан-да-Кунья, Таити, Тонга, Тринидад и Тобаго, острова Тёркс и Кайкос, Виргинские острова США, Вануату и Венесуэла.

По материалам orbitax.com

#Литва#черный список
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Литва#черный список