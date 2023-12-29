Литва добавила Россию в черный список

Литва опубликовала приказ от 30 ноября 2023 года, которым вносит изменения в список целевых территорий страны (черный список), включая добавление России.

Черный список важен в отношении различных налоговых вопросов, включая правила КИК Литвы. Измененный черный список вступил в силу 1 декабря 2023 года и включает в себя следующие 49 целевых территорий:

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Азорские острова, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Бруней, Каймановы острова, острова Кука, Кюрасао, Джибути, Доминика, Эквадор, Фиджи, Гибралтар, Гватемала, Гернси, остров Мэн, Джерси, Кения, Ливан, Либерия, Мадейра, Мальдивы, Маршалловы острова, Маврикий, Монтсеррат, Намибия, Науру, Ниуэ, Палау, Россия, Сент-Китс и Невис, Сен-Пьер и Микелон, Самоа, Сейшельские острова, Синт-Мартен (часть Королевство Нидерландов), острова Св. Елены и Тристан-да-Кунья, Таити, Тонга, Тринидад и Тобаго, острова Тёркс и Кайкос, Виргинские острова США, Вануату и Венесуэла.