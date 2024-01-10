Саудовская Аравия выпустила руководство для специальной интегрированной логистической зоны

10 декабря 2023 года Закят, налоговое и таможенное управление опубликовало общие правила, применимые к специальной интегрированной логистической зоне (таможенная зона интегрированной логистики или ILBZ).
Предприятия в Специальной интегрированной логистической зоне могут пользоваться налоговыми льготами, такими как нулевая ставка подоходного налога в течение 50 лет, а также освобождение от подоходного налога, налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин.
Специальная интегрированная логистическая зона обслуживает предприятия, которые занимаются логистической деятельностью, такой как техническое обслуживание, хранение, импорт/экспорт, услуги с добавленной стоимостью и переработка отходов.
Предприятия, осуществляющие операции со связанными сторонами, должны следовать рекомендациям по трансфертному ценообразованию для обеспечения справедливого ценообразования по сделкам.
По материалам ey.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь