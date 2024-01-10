Саудовская Аравия выпустила руководство для специальной интегрированной логистической зоны

10 декабря 2023 года Закят, налоговое и таможенное управление опубликовало общие правила, применимые к специальной интегрированной логистической зоне (таможенная зона интегрированной логистики или ILBZ).

Предприятия в Специальной интегрированной логистической зоне могут пользоваться налоговыми льготами, такими как нулевая ставка подоходного налога в течение 50 лет, а также освобождение от подоходного налога, налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин.

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Специальная интегрированная логистическая зона обслуживает предприятия, которые занимаются логистической деятельностью, такой как техническое обслуживание, хранение, импорт/экспорт, услуги с добавленной стоимостью и переработка отходов.

Предприятия, осуществляющие операции со связанными сторонами, должны следовать рекомендациям по трансфертному ценообразованию для обеспечения справедливого ценообразования по сделкам.