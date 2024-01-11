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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОЭСР выпустила документ по налогообложению прибыли межнациональных предприятий глобальным минимальным налогом

ОЭСР опубликовала рабочий документ по налогообложению «Глобальный минимальный налог и налогообложение прибыли МНП».

Ксения Шилкина
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Среди прочего, в документе говорится, что глобальный минимальный налог, по оценкам, увеличит глобальные поступления от корпоративного подоходного налога до 192 миллиардов долларов США в год. Документ был опубликован в связи с вебинаром, состоявшимся 9 января 2024 года, на котором была представлена обновленная информация об оценке экономического воздействия глобального минимального налога.

Глобальный минимальный налог (GMT) вносит существенные изменения в международную налоговую архитектуру и, следовательно, в налогообложение крупных транснациональных предприятий. В этом документе оценивается влияние GMT с использованием новых и уникальных данных о деятельности МНП во всем мире, основанных на комплексных оценках глобальной прибыли с низким налогообложением.

В документе четыре основных вывода.

  • Во-первых, GMT снижает стимулы к перемещению прибылей, что, по оценкам, приводит к падению глобальных смещенных прибылей примерно вдвое.
  • Во-вторых, GMT сократит низкооблагаемую прибыль во всем мире за счет сокращения перемещения прибыли и дополнительного налогообложения. По оценкам, глобальная сумма прибыли МНП, облагаемой налогом ниже минимальной эффективной ставки в 15%, упадет более чем на две трети.
  • В-третьих, по оценкам, GMT увеличит доходы от корпоративного налогообложения на 155–192 миллиарда долларов США в год, или на 6,5–8,1% от текущих глобальных доходов от корпоративного налогообложения.
  • Наконец, ожидается, что GMT уменьшит разницу в налоговых ставках в разных юрисдикциях. Это может иметь потенциально важные последствия для эффективности глобального распределения инвестиций и экономической деятельности.

По материалам orbitax.com

#Глобальный минимальный налог (GMT)#ОЭСР (OECD)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#ОЭСР (OECD)