ОЭСР выпустила документ по налогообложению прибыли межнациональных предприятий глобальным минимальным налогом

Среди прочего, в документе говорится, что глобальный минимальный налог, по оценкам, увеличит глобальные поступления от корпоративного подоходного налога до 192 миллиардов долларов США в год. Документ был опубликован в связи с вебинаром, состоявшимся 9 января 2024 года, на котором была представлена обновленная информация об оценке экономического воздействия глобального минимального налога.