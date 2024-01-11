ОЭСР выпустила документ по налогообложению прибыли межнациональных предприятий глобальным минимальным налогом

ОЭСР опубликовала рабочий документ по налогообложению «Глобальный минимальный налог и налогообложение прибыли МНП».
Среди прочего, в документе говорится, что глобальный минимальный налог, по оценкам, увеличит глобальные поступления от корпоративного подоходного налога до 192 миллиардов долларов США в год. Документ был опубликован в связи с вебинаром, состоявшимся 9 января 2024 года, на котором была представлена обновленная информация об оценке экономического воздействия глобального минимального налога.
Глобальный минимальный налог (GMT) вносит существенные изменения в международную налоговую архитектуру и, следовательно, в налогообложение крупных транснациональных предприятий. В этом документе оценивается влияние GMT с использованием новых и уникальных данных о деятельности МНП во всем мире, основанных на комплексных оценках глобальной прибыли с низким налогообложением.
В документе четыре основных вывода.
По материалам orbitax.com
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