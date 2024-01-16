Сингапур обновляет руководство по электронному налогообложению в соответствии с единым стандартом отчетности

Налоговое управление Сингапура (IRAS) опубликовало обновленное руководство по электронному налогообложению «Общий стандарт отчетности» (третье издание).
В руководстве рассматривается внедрение Сингапуром Общего стандарта отчетности (CRS), который является международно признанным стандартом для автоматического обмена информацией о финансовых счетах между юрисдикциями в целях налогообложения, чтобы лучше бороться с уклонением от уплаты налогов и обеспечивать соблюдение налогового законодательства.
Обновления включают разъяснения определений «Участвующая юрисдикция» и «Подотчетная юрисдикция» для приведения их в соответствие с CRS:
В соответствии с CRS юрисдикцией-участником является юрисдикция,
В соответствии с CRS подотчетной юрисдикцией является юрисдикция,
Списки публикуются на веб-странице IRAS CRS и обновляются не реже одного раза в год, чтобы отражать изменения в юрисдикциях, с которыми у Сингапура имеется соглашение. Другие обновления включают удаление руководства по переходному подходу для участвующих юрисдикций, срок действия которого истек, а также разъяснения требований по сбору действительных самосертификаций.
По материалам orbitax.com
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