Сингапур обновляет руководство по электронному налогообложению в соответствии с единым стандартом отчетности

Налоговое управление Сингапура (IRAS) опубликовало обновленное руководство по электронному налогообложению «Общий стандарт отчетности» (третье издание).

В руководстве рассматривается внедрение Сингапуром Общего стандарта отчетности (CRS), который является международно признанным стандартом для автоматического обмена информацией о финансовых счетах между юрисдикциями в целях налогообложения, чтобы лучше бороться с уклонением от уплаты налогов и обеспечивать соблюдение налогового законодательства.

Все услуги по этой теме:

Обновления включают разъяснения определений «Участвующая юрисдикция» и «Подотчетная юрисдикция» для приведения их в соответствие с CRS:

В соответствии с CRS юрисдикцией-участником является юрисдикция,

с которой заключено соглашение, в соответствии с которым она будет предоставлять информацию, указанную в Разделе I CRS, и

которая указана в опубликованном списке.

В соответствии с CRS подотчетной юрисдикцией является юрисдикция,

с которой заключено соглашение, в соответствии с которым существует обязательство предоставлять информацию, указанную в Разделе I CRS, и

которая указана в опубликованном списке.

Списки публикуются на веб-странице IRAS CRS и обновляются не реже одного раза в год, чтобы отражать изменения в юрисдикциях, с которыми у Сингапура имеется соглашение. Другие обновления включают удаление руководства по переходному подходу для участвующих юрисдикций, срок действия которого истек, а также разъяснения требований по сбору действительных самосертификаций.