Казахстан расширяет перечень видов деятельности, подпадающих под специальный розничный налоговый режим

Комитет государственных доходов Казахстана опубликовал сообщение о Постановлении Правительства № 1240 от 29 декабря 2023 года, которое расширяет перечень видов деятельности, подпадающих под специальный режим налогообложения.

Перечень был увеличен со 190 видов деятельности до 364. Новые виды деятельности включают садоводство, производство, переработку и консервирование различных пищевых продуктов, некоторые виды деятельности по производству текстиля, различные виды деятельности в деревообрабатывающей промышленности, включая производство мебели, производство определенного электрооборудования, различную строительную деятельность и другие.

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Постановление правительства вступило в силу 15 января 2024 года. Налогоплательщики, осуществляющие вновь квалификационную деятельность, могут подать уведомление в январе 2024 года и начать применять льготный режим налогообложения с 1 февраля 2024 года.

В марте 2023 года был утвержден новый режим, предусматривающий общую ставку розничного налога в размере 4% на все доходы, полученные в Казахстане или из-за границы, которая может быть снижена на 50%, с 4% до 2%, местными властями.

Однако ставка льготного налога составляет 8% в случае доходов от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг субъектам хозяйствования, требующим документального подтверждения суммы таких расходов. Кроме того, налогоплательщики, пользующиеся специальным налоговым режимом розничной торговли, не облагаются НДС. Чтобы получить квалификацию, налогоплательщик должен заниматься одним или несколькими квалификационными видами деятельности. Налогоплательщик также должен иметь в течение налогового периода не более 200 сотрудников (в среднем), а их годовой доход не должен превышать 600 000 МРП (ежемесячный расчетный показатель).

Отметим, что на 2024 год МРП увеличен с 3 400 тенге до 3 692 тенге.