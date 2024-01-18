Грузия повышает налогообложение доходов от азартных игр

Изменения включают увеличение ставки налога на доходы от организации электронных (онлайн) азартных игр с 10% до 15%. Далее отменяется освобождение от налога на доходы, полученные от игровых автоматов, при этом такие доходы подлежат налогообложению по ставке 15% от разницы между общей суммой полученных ставок и выплаченными выигрышами, с обязательным декларированием и выплатами за ежемесячный отчетный период.