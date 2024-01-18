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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Грузия повышает налогообложение доходов от азартных игр

C 1 января 2024 года в Грузии введены изменения относительно налогообложения доходов от азартных игр.

Ксения Шилкина
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Изменения включают увеличение ставки налога на доходы от организации электронных (онлайн) азартных игр с 10% до 15%. Далее отменяется освобождение от налога на доходы, полученные от игровых автоматов, при этом такие доходы подлежат налогообложению по ставке 15% от разницы между общей суммой полученных ставок и выплаченными выигрышами, с обязательным декларированием и выплатами за ежемесячный отчетный период.

Наконец, применяются требования к удержанию: выигрыши в игровых автоматах облагаются налогом у источника в размере 5%, а доход, снятый с электронного (онлайн) игрового счета, также облагается налогом у источника в размере 5%, вместо 2%.

По материалам orbitax.com

#Грузия#подоходный налог (НДФЛ)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Грузия#подоходный налог (НДФЛ)